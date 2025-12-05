黑五、聖誕節網購飆升 英物流2千台AI機器人揀貨

備受全球消費者矚目的黑五購物節過後，緊接著還有耶誕節，一連串的折扣讓許多民眾非常心動，趁機搶便宜。

也因為人工智慧的發達加速了網路購物的發展，根據調查，美國的消費者在黑五這天創下118億美元的消費額、約台幣3708億元，而網購的比例則是比去年上升10.4%，實體店面只有增加1.7%。

為了應對龐大的包裹數量，美國的跨國科技公司亞馬遜在英國物流中心裡，總共配置了2000台AI機器人，它們會在巨大的倉庫內到處穿梭，從各個角落將一整個貨架直接送到揀貨人員面前，讓他們可以按照顧客的訂單挑選正確商品和數量，縮短找貨時間。

亞馬遜總經理布爾格表示，「我們還聘請了短期工作人員，確保能達到一年中最繁忙的工作產能，我們每週要寄出數百萬件包裹，也就是每天有數十萬件貨物。」

亞馬遜在物流中心布局AI機器人已經超過10年了，處理不同的任務則有不同類型的機器人，像是運送貨物的自主移動式機器人、精準分揀貨物的機械手臂，跟會讀條碼的輸送帶。

亞馬遜公司表示，他們在全球的出貨流程，已經有75%都是採取自動化的機器人系統協作。英國的這間物流倉庫占地2萬8558坪，相當於14個足球場，輸送帶則長達24公里，而搬運貨物的AI機器人來來回回，一天累積的路程高達40公里。

亞馬遜區域營運總監特拉維斯指出，「這只是我們在英國30多個倉庫的其中之一，被派到這裡的訂單從揀貨、包裝跟寄出花費的時間不到2個小時，同樣的操作我們一天要做數十萬次。」

亞馬遜投資在自動化物流系統的金額已經超過800億英鎊、約台幣3.32兆元，並且承諾到2028年再投資400億英鎊、約台幣1.66兆元。

而也跟進一起將物流高度自動化的公司表示，這樣的轉型與趨勢並非是亞馬遜獨有，在全球有更多的零售業公司正大力投資在機器人跟軟體設備上，加快配送速度。