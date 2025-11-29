黑五5類商品被點名 買了一定會後悔

雖然黑五促銷涵蓋多數零售商，但外媒提醒，有五類商品不宜在黑五購入。（示意圖／翻攝自Pexels）





黑色星期五購物節向來是許多民眾選購商品的熱門時機，各大品牌與電商平台也會推出大幅折扣，吸引消費者大量採買。不過，外媒提醒，有五類商品不宜在黑五購入。

根據外媒《Eating Well》報導，專家指出，雖然黑五促銷涵蓋多數零售商，但部分家居用品仍不建議於此時入手，包括塑膠容器、缺乏足弓支撐的鞋子、塑膠砧板、劣質運動服，以及含PFAS或鐵氟龍的不沾鍋，建議改選更安全耐用的替代品。

不推薦黑五購入的五件商品

塑膠食物儲存容器

研究顯示，塑膠容器即便未受加熱、只放置在櫥櫃中，也可能釋出微塑膠，且大約半年左右，塑膠材質就會開始自然脫落。不同種類塑膠還可能含有雙酚A（BPA），屬於已知的荷爾蒙干擾物。醫學專家表示，在加熱食物時使用塑膠容器更可能增加釋出風險，因此建議以玻璃材質作為替代方案。

缺乏足弓支撐的鞋款

根據足科醫師說法，挑選鞋子時最重要的因素之一就是足弓支撐，足弓若能獲得充分支撐，有助於保持身體平衡並降低足部壓力。醫師指出，雖然適合的鞋款依個人腳型與活動需求而異，但基本原則是選擇具有良好足弓支撐的鞋款，以維持日常行走或運動時的穩定度。

塑膠砧板

食品科學家與營養師均指出，塑膠砧板在切割食材時可能因刀具摩擦而釋出微塑膠，進而混入食物中。由於木製砧板較不容易因切割產生微小碎屑，因此專家多建議使用木材作為替代選擇。

不舒適或劣質運動服

運動服的透氣度、布料結構與彈性都與運動時的舒適度有關，而部分低價運動服可能因材質不佳、悶熱或版型不合而降低穿著品質。建議選擇排汗性能佳、透氣度高、剪裁合適的運動服，以確保運動時的舒適性。

含PFAS或鐵氟龍塗層的不沾鍋

不沾鍋市場品項眾多，但部分鍋具可能含有數以千計種類的PFAS（含氟表面活性劑），而相關物質的監管在許多地區仍未完全完善。基於這類鍋具的材質複雜性與可能涉及的化學成分，專家傾向推薦使用鑄鐵、琺瑯鑄鐵或不鏽鋼鍋具作為替代品。

