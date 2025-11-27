黑五iPhone下殺超4,000！地標網通全台現貨供應 蘋果耳機砍67折

（記者張芸瑄／綜合報導）黑色星期五檔期開跑，美式賣場、電商紛紛祭出折扣，不少消費者鎖定趁黑五購入 iPhone 17。其中好市多引發熱議，但官網上多款 iPhone 17 系列目前顯示為缺貨。地標網通提供更方便、也更實惠的價格給想入手的民眾。觀察行動裝置連鎖品牌地標網通官網，iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 系列已全面調降空機售價，單機降幅最高接近 3,000 元，iPhone 16系列降幅甚至近4,500元。與美式賣場實際比價後，入手價還能再省數百元到逾 2,000 元不等，且多款熱門容量皆有現貨可直接購買，免去排隊與撲空的風險。

圖／新聞照片一：黑色星期五檔期開跑，地標網通 iPhone 再調降空機售價，降幅最高接逾 4,000 元。最新上市的 AirPods Pro 3，地標網通一開賣即降價 500元回饋顧客。（地標網通 提供）

此外，地標網通主打全台門市皆有專業人員現場協助「免費資料轉移」，為許多對3C產品不熟悉的消費客群提供定心丸，成為想趁黑五換機果粉的關鍵選擇。

圖／地標網通 iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 系列已全面調降空機售價，降幅最高接近 3,000 元，iPhone 16 系列降幅最高近 4,500 元。（地標網通 提供）

地標網通為蘋果授權經銷商，長期以「挑戰手機最低價」與「門市現貨」受到不少網友推薦。以最新旗艦 iPhone 17 Pro 系列為例，地標空機售價不但比原價現省近 3,000 元，和 COSTCO 官網價相比還再便宜甚至逾千元。

除了 iPhone 之外，蘋果耳機同樣祭出可觀折扣。最新上市的 AirPods Pro 3，地標網通開賣就直接降價 500 元回饋顧客；高 CP 值熱銷款 AirPods 3 也提供 2,000 元優惠，等於約 67 折，同樣是單品空機價格，不綁門號、不需額外搭購條件，降低消費者入手門檻。

圖／新聞照片三：最新上市的 AirPods Pro 3，地標網通一開賣即降價 500元回饋顧客。高CP值熱銷款 AirPods 3 也提供2,000元優惠，等於是67折。（地標網通 提供）

許多消費者對於手機資料轉移不熟悉，常常轉了好幾個小時卻因為不明原因而失敗，也有不少人因為不知道Line 要備份而遺失資料。

針對消費者在購買新手機時常遇到的資料轉移困擾，地標網通總經理游家佑表示：「地標網通致力於提供最具溫度的服務體驗。」即使手機並非在地標網通購買，民眾也可至全台門市預約免費資料轉移服務，由專業門市人員協助完成，讓顧客專心迎接新機、免除後顧之憂。地標網通強調，這正是品牌堅持「不只賣手機，更提供最安心的換機體驗」的最佳體現。

家中有舊手機的民眾，也可一併帶到門市檢測與回收。地標網通透過專業第三方軟體檢測機況，現場即時報價，回收流程一氣呵成。與蘋果官方回收多以 Apple Store 禮品卡回饋不同的是，在地標網通除了可以將 二手iPhone 回收價 直接折抵新機花費，也能選擇領取現金，運用更有彈性。

有換機或送禮需求的消費者，不妨趁黑五檔期走一趟附近的地標網通門市，把握「現貨＋免費資料轉移＋舊機回收」的一站式優勢，聰明入手新 iPhone。

iPhone最新優惠價格：https://www.landtop.com.tw/brands?brand=apple



全台門市查詢：https://www.landtop.com.tw/stores

