「黑五vivo超級週」 X300系列折5千 抽66萬奢華旅遊

記者李鴻典／台北報導

黑色星期五購物狂潮席捲全台！連鎖訊業者傑昇通信攜手vivo，自即日起到12月7日推出「黑五vivo超級週」，從最新的專業攝影旗艦X300系列、摺疊機X Fold5，到國民神機Y04，通通都有驚喜價，最低55折起。

傑昇通信「黑五vivo超級週」優惠機型。

全新登場的vivo X300專業攝影旗艦系列，推出X300 Pro (16GB/512GB)及X300 (12GB/256GB)，官方定價30,990元起。傑昇通信「黑五vivo超級週」直接提供舊換新最高折抵5千元，在活動期間購機並回原廠登錄，就有機會抽中五大洲奢旅雙人遊（價值最高$660,000）、蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI場門票2張（價值$10,000）及vivo X300 Pro全能攝影師套裝（價值$99,980元），簡直比買手機本身還賺。

傑昇通信「黑五vivo超級週」X300系列舊換新折5千，再抽66萬奢華旅遊。

對摺疊機情有獨鍾的人一定要筆記，原價52,990元的vivo X Fold5（16GB/512GB），獨家鉸鏈設計耐翻又順手，影像系統再進化，大螢幕追劇、處理工作、打遊戲全都像平板般流暢，傑昇通信「黑五vivo超級週」直降7,000元，門市優惠價45,990元； vivo X200 FE （12GB/512GB）降價幅度最大，原價26,990元，破盤價現省11,200元，折扣給到最低59折，換算下來空機15,790 元。

傑昇通信「黑五vivo超級週」X200 FE狂殺59折。

不買旗艦機沒關係，是顏值與規格兼具的vivo V60 Lite（8GB/256GB），主打輕薄機身和AI四季人像功能，原價13,990元，傑昇通信「黑五vivo超級週要8,490元；最低價冠軍vivo Y04（4GB/128GB），活動期間激殺55折，用2,490元就能無痛換機。

傑昇通信黑五vivo超級週，vivo Y04只要2,490元。

vivo藍牙耳機TWS 3e，原價2,490元，傑昇通信「黑五vivo超級週」期間直接便宜500元，門市破盤價1,990元。12月7日前，於傑昇通信官方粉絲團指定貼文留言，就有機會抽中vivo時尚編織手機掛繩、vivo旅行收納包、V.FRIENDS時尚藍芽音箱等多項好禮；活動期間攜帶任一vivo品牌手機到全台傑昇通信門市，不論新舊機型，立即免費送200元配件金，現場還能享受手機清潔及健檢服務，還有機會參加月月抽活動，把iPhone 17帶回家。

11月鳳凰颱風侵台，卻讓蘇澳的居民在雙11經歷難以成眠的一夜，燦坤「蘇澳店」也不幸受到此次的淹水波及。燦坤3C家電即日起，推出「蘇澳店限定」應援活動，祭出指定品牌商品單筆消費滿2萬元，最高現折1千元的限量活動，更同步於全台推出暖心風災家電應援活動，即日起，針對家中受潮、泡水小家電可享免費健檢服務(受檢商品不限消費通路或保固期限)，同時針對小家電維修提供指定零件9折起優惠；針對大家電如冰箱、洗衣機、電視等商品，燦坤也提供門市即時報修服務，還可透過住家附近的燦坤專業電氣醫生，提供民眾泡水、受潮家電妥善處理等專業諮詢或家電使用問題排解等服務，可透過燦坤客服專線0800-095-885進行諮詢。

燦坤「蘇澳店」重啟營運，燦坤推出「蘇澳店」限定加碼活動。

為使蘇澳鄉親可加速復原家園，燦坤也提供「歡喜成家自由配」方案，精選「好厝邊來相挺」與「鄉親大回饋」兩大高人氣套組，最高除可現省逾4萬元，還能再享獨家滿額好禮。

燦坤推出蘇澳店限定加碼活動與風災家電維修服務。

為讓更多AI科技服務，融入粉絲與用戶日常，台灣大哥大邀請人氣女神李珠珢擔任年度代言人，29日舉辦台灣大用戶獨享《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》，李珠珢雖眼睛微恙，仍戴眼罩出席，展現敬業精神。

台灣大哥大11/29舉辦《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》，李珠珢雖眼睛微恙，仍戴眼罩出席，展現敬業精神。

李珠珢表示：「這趟是我今年在台灣的最後一次行程，很想念大家，即使身體不適，也要親自跟大家見面，同時感謝台灣大哥大舉辦這場見面會。」現場粉絲給予李珠珢溫暖支持。活動中規劃快問快答遊戲，由李珠珢抽出HTC VIVE Eagle AI眼鏡等好禮，還與每位用戶一對一合影，粉絲在社群分享：「絕對是珠珠活動中數一數二頂級的紀念！」

台灣大哥大《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》上，工作人員獻上以現場粉絲照片拼貼而成的「李珠珢蒙太奇」拼貼照片作為驚喜禮物，李珠珢驚喜又感動，眼泛淚光道感謝。

