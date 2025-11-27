彰化員林市昨晚發生肇事逃逸事件！一輛黑色休旅車高速追撞正在倒車的黃色休旅車，導致黃車被撞擊力道推行數公尺，撞上路邊停放的白色轎車。肇事車輛僅留下保險桿和車牌等證物便迅速逃離現場，警方已透過車牌確認車主身分並通知到案說明。黃車駕駛因頸部劇痛被送醫治療，所幸並無生命危險。監視器畫面清晰記錄了這起令人憤慨的事故過程！

黑休旅車「高速追撞」後竟落跑！肇事男「車牌留現場」警方找到了。(圖／民眾提供)

彰化員林昨晚發生一起肇事逃逸車禍事件，一輛黑色休旅車高速撞上正在倒車的黃色休旅車，導致黃車被推撞數公尺遠並撞上路邊停放的白色轎車。黑色休旅車駕駛在事故後立即逃離現場，僅留下脫落的保險桿和車牌等關鍵證物。黃色休旅車駕駛因頸部疼痛被送醫治療，警方已透過掉落的車牌確認肇事車主身分，並通知其到案說明。

黑色休旅車駕駛在事故後立即逃離現場，僅留下脫落的保險桿和車牌。(圖／TVBS)

監視器畫面清晰記錄了整起事故過程：黃色休旅車完成倒車準備直行時，一輛黑色休旅車未減速從後方高速追撞。黃色休旅車被撞擊力道推行數公尺，隨後又撞上路邊停放的白色轎車。然而，肇事的黑色休旅車在造成事故後立即逃離現場，只留下保險桿和車牌等關鍵證物散落在馬路中央的雙黃線上，周圍還有多處車殼零件碎片。

保險桿和車牌等關鍵證物散落在馬路中央的雙黃線上。(圖／翻攝社會事新聞影音)

黃色休旅車的駕駛因頸部劇痛，在救護人員抵達後被套上頸圈固定，隨即送往醫院進行治療。據附近民眾表示，被撞的黃色休旅車屬於一名年輕人，而且是最近才購買不久的新車，就不幸遭遇這起車禍。事故發生在26日晚上10點30分，地點位於彰化員林市育英路上。事發後，被撞的黃色休旅車仍停在現場，車尾破了一個大洞，損壞情況嚴重。所幸車內駕駛僅受到輕傷，沒有生命危險。

所幸車內駕駛僅受到輕傷，沒有生命危險。(圖／民眾提供)

員林分局交通分隊長余政忠表示，肇事車輛在撞擊後逃逸，目前警方已經透過掉落的車牌確認車主身分，並已通知車主到案說明。據了解，肇事車輛的車主是一名胡姓男子，至於事發當時是否為本人駕駛，以及為何在肇事後選擇逃逸，警方將在車主到案後進行詳細調查釐清。

