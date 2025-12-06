黑偉機械捐救護車與生理監視器 助力守護市民
▲消防局長與捐贈者合影。（圖：新北市消防局提供）
新北市消防局特別在林口區下福里市民活動中心舉行捐贈儀式，在新北市議會蔡淑君議員及李宇翔議員見證下，由局長陳崇岳代表受贈及回贈感謝狀及紀念品，表達消防局對黑偉機械有限公司善行義舉的誠摯謝意。
黑偉機械有限公司長年關注公共安全與社會公益，為提升新北市緊急救護品質，慷慨捐贈高頂救護車一輛及高階生理監視器一台予新北市政府消防局第二救災救護大隊文化分隊，充實緊急救護勤務使用需求。
黑偉機械有限公司成立於民國七十七年，為亞洲專業的三葉式魯氏鼓風機製造廠，一一○年就曾捐贈桃園市大園區救護車一輛，今年透過蔡淑君議員及林口區下福里李美玉里長媒合，熱心捐贈新北市政府消防局文化分隊高頂救護車及高階生理監視器，救護車並配備電動擔架床，有助於減少救護人員腰部傷害，不僅提升林口區緊急救護能量，更為在地居民安全盡一份心力。
隨著林口區人口持續成長，民眾對公共安全與緊急醫療服務的需求日益增加。根據統計，一一三年度林口區救護案件高達六三一八件，顯示緊急救護已成為市民不可或缺的公共服務，此次獲贈一輛全新救護車，相信能為亟需醫療救援的傷病患提供更即時的服務。
陳崇岳表示，此次高頂救護車的捐贈，不僅有助提升消防局第一線緊急救護能力，更象徵民間與政府公私協力共同守護城市安全的決心。新北消防局感謝黑偉機械有限公司的慷慨義舉，也期盼此善行發揮拋磚引玉之效，讓更多善心團體與企業響應投入，共同打造更安全、更有愛的新北市。
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 275
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 634
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 7 小時前 ・ 30
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 11
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 2
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 20
執行蕭美琴交管勤務！ 警遭民眾車撞搶救中
副總統蕭美琴今(5日)到宜蘭視察，一名24歲的林姓員警執行交管職務時，卻遭一輛廂型車撞擊，臟器外露重傷在醫院搶救中，這名員警父親心痛不解，孩子明明休假為何要去控燈，對此總統府發聲明，蕭副總統已經行政院政委陳金德及立委陳俊宇前往關心。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
美浣熊闖商店偷喝威士忌 醉倒洗手間地板「肇事」影像全都錄
美國維吉尼亞州一間酒類專賣店，感恩節假期期間遭一隻浣熊闖入，直搗放著威士忌的底層貨架。品味了瓊漿玉液的牠，被監視器捕捉到在店內東倒西歪地走來走去，甚至試圖踩著箱子往陳列櫃上爬。不速之客最後昏倒在店內的洗手間裡，整隻趴在馬桶旁邊；其他照片也顯示，店內的走道到處是碎裂的玻璃瓶，天花板也被破壞。傻眼的員工發現後，通知當地動物管制中心。浣熊被送往收容中心「醒酒」，休息幾小時恢復清醒後，確認沒有其他傷勢，雖然可能還帶點宿醉，但已平安回到大自然。Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國安破口？涉助中國人士「假資料」來台 名律陳振瑋100萬交保候傳
即時中心／林耿郁報導知法犯法？移民署發現2023年起，陸續有4名中國人士，涉嫌偽造假的「商務行程」來台，其中3人成功闖關，抵台後下落不明；而幕後操盤的，竟是曾任經濟部中小企業處「榮譽律師」的陳振瑋。民視 ・ 1 天前 ・ 2
數值被放大十倍!"鯛魚排"禁藥烏龍 女研究助理稱不小心
南部中心／劉安晉、林樹銘、陳芷萍 高雄市報導全聯「鯛魚排」含有動物禁藥事件大逆轉！高雄衛生局坦承是研究助理動手更改了電腦後台的設定，導致數值被放大十倍，檢驗結果應該是無檢出。陳其邁也親上火線致歉，表示會負起所有賠償責任，全案依偽造文書罪偵辦，這名研究助理4日晚間也到警局應訊，表示是不小心，而非故意。更改電腦參數設定的陳姓女研究助理4日晚間到警局應訊，表示是不小心，而非故意。（圖／民視新聞）穿著黑色羽絨衣的陳姓女研究助理就是「鯛魚排」禁藥烏龍事件的主角，4日晚間到高雄市刑大接受應訊，被依偽造文書罪送辦。陳姓研究助理今年29歲，食品科學相關科系畢業，是約聘人員，在高市衛生局工作一年半，11月4日因考上高普考離職，她向警方供稱是不小心更改到液相層析串聯質譜儀器的數值。高雄市長陳其邁表示，「很罕見的去更改電腦後台的相關參數的設定，而將數值放大十倍，到底這個錯誤是故意或者是疏失，現在交由司法來調查。」還原整起事件經過，12月1號，高雄市衛生局在全聯路竹門市抽檢「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，12月3日，供應商雲林口湖漁業生產合作社將同一魚池的同批留樣品，送到第三公正單位檢驗，結果卻是未檢出，當時高雄市府還回應不是同批驗體，沒想到隔天，內部調查結果出爐大翻車，竟然是研究人員動了手腳。陳姓女研究助理更改電腦參數，導致第一次檢驗出了問題，但第二次複驗，人員也沒檢查電腦後台，導致結果一致，一錯再錯，顯見sop出了大問題。遭更改的是這台液相層析串聯質譜儀，陳姓女研究助理改了參數之後，複驗人員也沒發現，導致兩次都出現同樣的結果。（圖／高市衛生局提供，照片中人物非當事人）高雄市長陳其邁，「應該要跟我們的養殖戶，以及全聯聯繫，負起所有賠償的責任，我在這裡還是再次的，表達誠摯的歉意。」鬧出這麼大的烏龍，高雄市長陳其邁親上火線致歉，承諾會負起賠償責任，衛生局長黃志中自請處分，火速公佈懲處名單，包括副局長、主任秘書、檢驗科科長及股長分別記過一次到二次；簡姓研究助理和已離職陳姓女助理記過一次到二次。檢方也到衛生局查驗相關儀器和電腦，釐清更改後台是否需要其他人員授權，食藥署品質監督管理組也派員南下高雄，了解實驗室管理是否出了問題。原文出處：數值被放大十倍！ 「鯛魚排」禁藥烏龍 「她」稱不小心 更多民視新聞報導賴瑞隆兒遭控霸凌！教育局還原全案時間軸 證實獲報啟動調查小組「照騙噁狼」硬上護專女！判決出爐慘了賴瑞隆之子遭控霸凌同學 陳其邁發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話