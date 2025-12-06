黑偉機械捐救護車與生理監視器 助力守護市民

消防局長與捐贈者合影。（圖：新北市消防局提供）

新北市消防局特別在林口區下福里市民活動中心舉行捐贈儀式，在新北市議會蔡淑君議員及李宇翔議員見證下，由局長陳崇岳代表受贈及回贈感謝狀及紀念品，表達消防局對黑偉機械有限公司善行義舉的誠摯謝意。

黑偉機械有限公司長年關注公共安全與社會公益，為提升新北市緊急救護品質，慷慨捐贈高頂救護車一輛及高階生理監視器一台予新北市政府消防局第二救災救護大隊文化分隊，充實緊急救護勤務使用需求。

黑偉機械有限公司成立於民國七十七年，為亞洲專業的三葉式魯氏鼓風機製造廠，一一○年就曾捐贈桃園市大園區救護車一輛，今年透過蔡淑君議員及林口區下福里李美玉里長媒合，熱心捐贈新北市政府消防局文化分隊高頂救護車及高階生理監視器，救護車並配備電動擔架床，有助於減少救護人員腰部傷害，不僅提升林口區緊急救護能量，更為在地居民安全盡一份心力。

隨著林口區人口持續成長，民眾對公共安全與緊急醫療服務的需求日益增加。根據統計，一一三年度林口區救護案件高達六三一八件，顯示緊急救護已成為市民不可或缺的公共服務，此次獲贈一輛全新救護車，相信能為亟需醫療救援的傷病患提供更即時的服務。

陳崇岳表示，此次高頂救護車的捐贈，不僅有助提升消防局第一線緊急救護能力，更象徵民間與政府公私協力共同守護城市安全的決心。新北消防局感謝黑偉機械有限公司的慷慨義舉，也期盼此善行發揮拋磚引玉之效，讓更多善心團體與企業響應投入，共同打造更安全、更有愛的新北市。