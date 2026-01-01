黑吃黑解密！車手找友扮搶匪 監控手「緊盯」搶回來

警方認為案情不單純，追出了詐騙集團黑吃黑贓款案外案。（圖／東森新聞）





日前高雄路竹區，發生離譜的飛車追撞事故，雙方落網後一開始說是20萬賭債糾紛，但警方卻在後車周姓男子車上搜出318萬元現金，認為案情不單純，追出了詐騙集團黑吃黑案外案，原來當時周姓男子前往要取款時，發現錢被搶走了，拚了命要把錢追回來，但後來才發現，318萬不是真的被搶，是本來要交錢的詐騙集團吳姓男子找來二名幫手假搶劫要私吞，現在全案四個人都被法辦。

這起飛車追撞的案外案，詐騙集團成員窩裡反謀劃黑吃黑，差一點就成功私吞318萬，但因為碰上同集團成員不放手一路追逐才失敗，自導自演的其實是車手想私吞贓款，所以找朋友上演一齣搶劫戲碼，而追撞假搶匪的男子是詐團的監控手，從交易得手贓款到318萬被搶，他全程緊盯，才會驚險追車搶回贓款，但因為大街衝撞追逐太過醒目，引來警方追捕，雙方都做了白工。

警方拿出點鈔機，清點桌上一疊疊千元鈔，現金總額318萬，靠牆壁穿藍色上衣的男子，就是飛車追逐的駕駛，攔截搶下贓款，而這筆錢，一開始是在吳姓車手手上，他謀劃遭人黑吃黑，想私吞得手的贓款。

自導自演搶奪案的吳姓男子，當時他就把車停在這個偏僻的地方，而他人坐在車上，跟他同夥的彭姓少年就破窗，搶走他裡頭放了318萬的黑色袋子。

吳姓男子疑似是詐團車手，找來朋友馬姓男子及彭姓少年，謀劃黑吃黑搶劫情節，沒想到殺出程咬金，途中被周姓男子開車追逐衝撞，因為他從贓款的交易到假搶劫案，他都暗中緊盯。

馬姓男子跟彭姓少年搶了贓款之後，他們被黑車追逐，被追到失控撞進農田裡，他們棄車逃逸，當時他們就逃到了廢棄的鐵皮屋裡頭來躲藏，而追他們的其實是詐騙集團的監控手。

目擊民眾：「第二次過來，他去追沒有追到人，跑回來車子開了又去找，後面追的那個人，看他的情況一定是要追到。」

攔車追逐的周男，第一時間被警方逮捕時，他供稱看朋友的錢被搶，他才會出手，其實是監控手為了護鈔 。

湖內分局副分局長魏煥彪：「周嫌（監控手）不承認說，他說他只是看到這個朋友的錢被搶，然後說這個...，他是去單純去把錢搶回來而已。」

明明是監控手要把贓款搶回來 ，卻辯稱是目擊搶案見義勇為，後來又改口，說追討博弈賭債 ，詐團車手手頭緊想A贓款，上演黑吃黑戲碼，沒料到被同集團監控手攔截。

