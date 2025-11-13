黑吃黑！中國控美國盜太子集團千億比特幣

▲柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及全球跨境詐騙，被美國及英國起訴。（圖／太子集團網頁）

[NOWnews今日新聞] 跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，價值約4605億元的12萬枚比特幣也遭美國沒收。中國網路安全機構近日指控，美國政府早在2020年就透過駭客技術手段，竊取陳志持有的比特幣，是典型的「國家級駭客組織操盤的『黑吃黑』事件」

《彭博》報導，全球知名的LuBian比特幣礦池遭到駭客入侵，共有12萬7272枚比特幣被盜，被視為史上最大的加密貨幣竊案之一。這些比特幣當時價值約35億美元，如今已經漲到近150億美元。

中國國家電腦病毒應急處理中心９日發布報告，稱這批被盜的巨額比特幣，持有者正是柬埔寨太子集團主席陳志。駭客攻擊事件發生後，陳志及其太子集團分別于2021年初、2022年7月多次在區塊鏈上發佈消息，向駭客喊話，希望駭客能夠歸還被盜比特幣並願意支付贖金，但沒有收到任何回復。

報告進一步指出，奇怪的是，這批巨額比特幣被盜後，存放於攻擊者控制的比特幣錢包位址中沉寂長達4年之久，幾乎分文未動，這顯然不符合一般駭客急於變現追逐利益的行為，更像是一場由「國家級駭客組織」操盤的精准行動。直到2024年6月，這批被盜比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包位址中，至今未動。

美國司法部今年10月發布聲明，指控目前在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（現值為150億美元左右，約新台幣4605億元），這筆，而本存放在陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，目前已由美國政府接管。但美國拒絕透露何時以及如何查獲這些比特幣。

《彭博》報導也提到，中美兩國近期常互相指控對方進行網路滲透與攻擊。中國今年曾指控美國利用微軟（Microsoft） Exchange漏洞入侵中國企業，上月更稱掌握美方攻擊中國國家授時中心的「確鑿證據」。

但中國的指控往往比較籠統，缺乏美國在指控外國對手進行網路攻擊時有時會提供的詳細取證資訊。

陳志的律師Matthew L. Schwartz本週向美國法院提交申請，要求延長時間以追查該批被盜比特幣，稱美國政府對陳志的指控嚴重有誤，「我們正與加密貨幣專家合作，追蹤政府在一年多前查扣、且最早於2020年被盜的比特幣。」

