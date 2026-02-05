黑吃黑? 婦人面交車手705萬 車手六人疑「自導自演」

社會中心／綜合報導

北市3日驚傳黑吃黑的街頭搶案，警方火速逮捕六名嫌犯！事發在台北市大同區，一名婦人和詐騙集團車手面交705萬，被人當街搶走，警方懷疑黑吃黑，陸續逮捕陳姓搶匪，以及領錢的張姓車手，還有接應的共犯，調查後發現，彼此全都認識，疑似車手內神通外鬼，由陳姓主嫌策畫整起黑吃黑搶案。

警方vs.陳姓主嫌「有同意喔同意。」警方前往陳姓主嫌住處將他逮捕，似乎早就知道警方會找上門，嫌犯淡定接受調查，另外準備前往領錢的張姓車手，以及接應方姓共犯，一併也遭到逮捕歸案，警方偵辦大同區詐騙搶案，發現張姓車手，和搶匪一夥人根本就認識，由陳姓主嫌黑吃黑，策畫整起搶案。大同分局副分局長楊文欽表示「將犯嫌陳姓等犯嫌六名查獲到案，並起獲贓款七百萬，目前我們初步了解，應該是彼此間有認識。」

廣告 廣告

詐團黑吃黑？婦人同車手面交705萬 車手六人疑「自導自演」

張姓車手自導自演遭搶 警方帶回偵辦（圖／民視新聞）

這個月三日，一名黑衣男從巷弄內衝出來，後方還有另一名男子苦苦追趕，兩人上演追逐戲碼，黑衣男搶走705萬詐騙贓款，原來背後全是跟車手自導自演。大同分局副分局長楊文欽表示「張姓主嫌是詐欺來收錢的人，有一個陳姓主嫌是負責搶奪的，在接應的車上有一個少年，還有一個方姓的男子。」

詐團黑吃黑？婦人同車手面交705萬 車手六人疑「自導自演」

張姓車手和陳姓搶匪「合演」搶案 搭同輛車抵達現場「露餡」（圖／民視新聞）

事情發生在3號下午1點多，台北市重慶北路上，許姓婦人在網路上認識一名男子，每天噓寒問暖，讓她陷入愛河，卻遭假投資詐騙。婦人在1月時，先面交160萬，這回要再跟張姓車手，面交705萬，沒想到錢袋卻被突然衝來的另一名男子搶走，隨後往延平北路跑，搭上接應車輛逃逸，只是從車手到搶匪還有把風接應，一共六人，全被逮捕，警方最後是在農舍中追回七百萬。大同分局副分局長楊文欽表示「在民宅內是沒有發現，在附近一個農舍，來找出起獲七百萬。」705萬的詐騙贓款，最後還短少了5萬元，是否有人偷拿錢，有待追查，而破案關鍵全因搶匪和車手，搭乘同一輛車抵達現場，自導自演戲碼，不攻自破。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：詐團黑吃黑？婦人同車手面交705萬 車手六人疑「自導自演」

更多民視新聞報導

黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走

高雄女全裸陳屍升降台！男友追出門後失聯…父認屍跳針1句話

美加旅行社越南富國島行程爭議 林大鈞不起訴

