社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

北市驚傳黑吃黑搶案！昨天（3日）下午，在台北市大同區，有名婦人跟詐騙集團車手約面交705萬，沒想到一面交完，有名黑衣男就衝了出來，搶走裝錢的袋子，隨後搭上接應車輛逃逸，但因為時間點太過巧合，警方也懷疑恐怕是黑吃黑，全力偵辦中。

午後騎樓，民眾悠閒散步，沒想到下一刻，一名黑衣男從巷弄內衝出來，疑似奔跑的速度太快，來不及煞車，還撞上店家的招牌，原來他後方有另一名男子緊追不放，兩人大街追逐，為的就是黑衣男左手抱著的黑色提袋。

目擊民眾：「一個男生高高的，（還有）一個女生，在這邊聊很久，本來就在機車這邊聊天，聊一聊轉過去。」

目擊民眾：「是聽到人被詐騙還什麼的，就是人家去領錢（後來被搶）。」

黑吃黑? 婦人面交車手705萬 黑衣男搶走"飛車逃逸"（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「當初被害人跟車手約在咖啡廳面交，但是車手為了要避人耳目，因此又轉移地點，兩人來到重慶北路二段的巷弄內，但是沒想到一面交完，裝錢的黑色袋子就被搶走。」

事情發生在3號下午1點多，台北市大同區重慶北路上，將近60歲的許姓婦人，在網路上認識一名男子，每天噓寒問暖，讓她陷入愛河，卻遭假投資詐騙。婦人在1月時，先面交160萬，這回要再跟張姓車手，面交705萬，沒想到錢袋卻被突然衝來的另一名男子搶走，隨後往延平北路跑，搭上接應車輛逃逸。警方還懷疑，整起案件可能是黑吃黑。

黑吃黑? 婦人面交車手705萬 黑衣男搶走"飛車逃逸"（圖／民視新聞）大同分局偵查隊隊長袁雲澂：「遭不詳犯嫌搶奪，相關的背包款項逃逸，目前本案已報請士林地檢署指揮偵辦中。」

張姓車手沒追上搶錢袋男子，轉身回去找婦人，被趕來的員警當場逮捕，目前警方也全力追緝，不讓其他嫌犯逍遙法外。

