黑吃黑！房產董座攜500萬遭劫「得手秒被搶走」 8嫌起訴、主謀求刑8年

高雄市三民區今年9月上演「黑吃黑」戲碼，一名33歲房產公司葉姓董事長攜帶500萬元現金外出購地，卻先遭一夥歹徒持辣椒水噴灑、搶走提袋；沒想到搶匪得手後，竟又被另一幫人馬持刀攔截，現金再度遭奪。高雄地檢署調查後，依《加重強盜罪》起訴8名犯嫌，並對幕後主嫌余姓與葉姓男子求處8年重刑。

檢方調查，案發於9月8日上午8時許，葉姓房產公司老闆手提兩袋裝有500萬元現金與平板電腦，準備步行前往位於民族一路的公司。此時，應姓、劉姓、梁姓等男子早已掌握他的動向，伺機行搶。當葉男經過騎樓時，劉男與應男突然上前，以辣椒水噴灑受害人眼睛，再強行奪取現金提袋後逃逸。葉男奮力抵抗仍被制伏，所幸送醫後並無大礙。

令人意外的是，警方調查發現，另一名余姓男子率領柯姓、杜姓等人，早已策劃對葉男行搶，未料趕到時卻發現劉男等人已先下手為強。余男怒而下令再搶，持西瓜刀與斧頭攔下劉男等人，威脅交出剛搶得的500萬元現金，短短幾分鐘內出現「搶匪搶搶匪」的戲碼，形成雙重搶案。

高雄警方接獲報案後，調閱監視器畫面，發現有兩輛可疑車輛分別出現在案發地點及逃逸路線。專案小組循線追查至台中與桃園，於當日下午2時30分查獲涉案車主並確認身份，成功逮捕8名嫌犯，全案移送高雄地檢署偵辦。

檢方指出，劉姓與杜姓等人年紀皆在20至30歲間，卻為貪圖財物鋌而走險，手段粗暴、危害社會秩序。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，兩批人馬先後持辣椒水、斧頭及西瓜刀犯案，構成攜帶兇器加重強盜罪。檢方依罪嫌起訴8人，並對策劃全案的余姓與葉姓主嫌求處8年徒刑。

