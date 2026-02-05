黑吃黑？詐團安排？虛擬幣面交當街遭搶705萬 警逮6嫌

台北市 / 綜合報導

台北市 大同區 一名許姓女子疑似誤信虛擬貨幣投資，與張姓車手面交705萬，遭到 第三者 當街行搶。警方獲報後迅速出擊，2天之內逮捕6名嫌犯，成功追回現金700萬，剩5萬元，警方仍在追查中， 到底是黑吃黑，還是詐團的精心安排，還要進一步調查。

黑衣男子右手拿著一個黑色大包包，倉皇跑出巷內，差點撞上柱子仍繼續往前跑，另一人緊追不捨，騎樓發生追逐，不少民眾頻頻回頭看發生什麼事，原來是當街搶劫。

事發就在台北市大同區，圓環旁的巷弄內，3日下午2點多，光天化日發生搶案，附近住戶人心惶惶。

許姓婦人誤信網路上假投資，先在1月面交160萬，3日約好第二次面交，她先去旁邊銀行領錢，進入巷內正要交錢，突然被陌生男子中途搶包，見即將到手的巨款被搶，張姓車手拔腿緊追，而對方早就有準備，跳上接應車輛揚長而去。

大同分局偵查隊長袁雲澂：「已分別在2月3日至昨(4)日間，查獲陳姓主嫌等6名犯嫌到案，並起獲相關贓款。」

警方成功追回700萬現金，剩餘尾款約5萬元仍在追查中，只是台北市區街頭發生搶案，警方不敢大意加強巡邏密度，而婦人與車手，原先是約在對面咖啡廳面交，疑似想掩人耳目才改約巷弄，風聲為何走漏，有沒有涉及黑吃黑，警方全力釐清案情。

