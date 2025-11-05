黑吃黑！高雄房產老闆遭搶500萬 才到手就被另組劫匪端走

【記者凃建豐／高雄報導】今年9月8日上午8時20分許，高雄葉姓房產老闆前往三民區民族一路公司上班途中，突遭2名男子噴灑辣椒水搶走2個手提袋，內有新台幣500萬、手機及平板，警方深入追查後才知有2組搶匪，第一組得手後，隨即被另組搶匪黑吃黑，隨後循線在台中、桃園查緝8嫌，高雄地檢署近日偵結，依強盜罪嫌起訴劉男、余男等8人。

檢方查出，梁姓、應姓及劉姓男子共謀搶劫行動，今年9月8日趁開地產公司的葉男（33歲）在三民區民族一路停車，準備過馬路到公司途中，應男先拿出辣椒水朝葉姓男子噴，再由劉男出手攻擊，搶走葉男藏有500萬現金的包包，並搭上車，準備逃離現場。

未料，另一組的余姓、葉姓男子也早就視葉男為目標，找來杜姓、柯姓男子及陳姓女子出面搶劫，早在停車場等候，眼見肥肉先遭人搶劫，柯姓及杜姓男子拿出斧頭及西瓜刀，迫使應、劉把錢交出，得手後隨即駕車逃逸，將贓款朋分。

警方成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮追查搶案，調閱監視器，以車追人，在台中、桃園陸續逮獲涉案人。

高雄地檢署偵結後，檢方認為涉案劉男、杜男等人年紀輕輕不思進取，依犯行均屬強盜罪共同正犯，依強盜罪起訴涉案8人，而余男、葉男因隱身在幕後，負責規畫主導，起訴另求處8年以上重刑。

嫌犯在得手後乘車離去。翻攝畫面

