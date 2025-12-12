黑咖啡好處真的多？研究曝「每天1～3杯最剛好」 加糖加奶竟讓保健力全失效

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

黑咖啡怎麼喝，可能決定它是保命飲品還是負擔。腎臟科醫師江守山近日在臉書引用塔夫茨大學針對約4.6萬名受試者的大型分析指出，與完全不喝咖啡的人相比，經常喝「純黑咖啡」的人死於慢性疾病的風險可降低最多17%，對心血管健康也有明顯益處。

研究團隊表示，黑咖啡富含抗氧化物與多種植物化合物，可減少發炎、改善代謝，但一旦加入大量糖或高脂奶製品，健康優勢便會直接歸零。若想保留大部分好處，添加量務必「非常克制」，糖不超過1/2茶匙、奶油或半脂牛奶不超過1湯匙。

此外，份量也不能喝太多。研究指出，每天喝1杯可降低全因死亡風險11％，2～3杯則可降17％；但喝到第4杯時，心血管保護效果反而開始下滑，過量還可能造成心悸、焦慮或睡眠障礙。

