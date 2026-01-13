黑咖啡護腎？養生達人卻喝到快洗腎！咖啡豆、五穀粉濕湯匙一挖像餵毒…醫：毒素280度也殺不死

黑咖啡超護腎，但有人喝到快洗腎…… 如果我告訴你，你現在喝的每一口香醇咖啡，或者你為了養生每天吃的那把堅果，可能正帶著幾百萬個「隱形毒素」直接轟炸你的腎臟，只是你根本不知道，你信嗎？

黑咖啡超護腎，但有人喝到快洗腎

今天我要揭露一個隱藏在台灣潮濕氣候下的恐怖真相：有一種毒素，它不怕高溫、不怕水洗，甚至在你胃酸的浸泡下依然活得好好的。它會像隱形膠水一樣，死死黏在你的腎小管上，直到你的腎臟細胞徹底發炎、窒息、壞死。

廣告 廣告

一不小心你的腎臟，快要「發黴 」了！

今天這集影片，我會拿出PubMed醫學文獻的證據，告訴你哪三種國民食物一不小心就變身腎臟最毒物，以及為什麼你家的廚房就是毒素的溫床。請一定要看到最後，因為那個最危險的東西，此時此刻可能就在你的床頭櫃上！

吸入黴菌，導致急性腎衰竭

你有沒有曾經在家裡儲藏一個東西忘記了，長黴你還去聞過它？留言告訴我那是什麼？是放了兩年的乾香菇？還是三個月的濾掛咖啡？黴菌是什麼味道？我也會告訴大家，聞黴這舉動有多恐怖！

這毒素即使只存在環境中吸入也會腎衰竭，在一篇發表在PubMed的醫學病例報告中，有一對農夫夫妻，在清理長期受潮的穀倉後，太太出現噁心、倦怠、食慾不振，後來被送到醫院，檢查發現竟然出現了急性腎衰竭。 醫師最後追查原因，發現她長時間吸入與接觸一種黴菌所產生的毒素，叫做赭麴毒素A。這不是網路傳說，而是真正被記錄在醫學期刊裡的案例。

你可能會想，那是農夫、是特殊環境，跟我有什麼關係？重點就在這裡。這種赭麴毒素A並不是只存在農場，它其實非常常見於我們的日常生活環境。在醫學上，赭麴毒素A是一種由某些黴菌產生的天然毒素，常見來源包括受潮的穀物、堅果、咖啡豆、乾果，甚至是長期潮濕的室內環境。

世界衛生組織早就指出，黴菌毒素並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，也可能造成健康影響。

在我門診的真實案例，有位50多歲的李大哥，他是個標準的養生達人，不碰菸酒，每天晨跑。但他有個習慣，喜歡每天喝黑咖啡，他認為超商咖啡豆品質不好，咖啡店買又太貴，喜歡在特價時買大袋裝的咖啡豆回家囤。去年底，他發現自己的尿液泡泡變多，而且久久不散，腳踝也開始水腫。他一開始以為是運動過度，直到有一天他在跑步時突然暈倒，送到醫院一查，腎絲球過濾率（eGFR）竟然掉到了 10 以下，這已經是慢性腎衰竭五期了！

因為他沒有糖尿病、高血壓、痛風等會導致腎衰竭的疾病，我一直詢問他有沒接觸到什麼重金屬或毒物?最後鎖定了他家櫥櫃裡那些已經變色、卻被他捨不得丟的咖啡豆。李大哥當時跟我說；「洪醫師，我以為泡咖啡煮熱就沒事了。」

我說赭麴毒素要超過 280°C 才會分解，咖啡再加熱最高也就 100度，根本殺不死它。這不是在省錢，這是在拿你的下半輩子腎臟健康在賭博。

延伸閱讀：

吃麵比吃飯更傷腎？全台250萬慢性腎友注意：吃麵負擔是飯的3.5倍…這些健康食物也中標

為什麼「赭麴毒素」是腎臟宿敵？

我們要講究科學。大家看這個詞：Ochratoxin A (OTA)，中文叫「赭麴毒素 A」。在醫學界，它被稱為「腎臟的定時炸彈」。

根據發表在《Toxins》期刊的研究指出，赭麴毒素具有極強的親腎性（Renotropism）。這是什麼意思？就是說這種毒素進到你身體後，哪裡都不去，它就專門往你的腎臟鑽。它會誘發嚴重的氧化壓力，破壞腎絲球的過濾膜。簡單說，你的腎臟就像一台濾水器，而這種毒素就像往濾網裡灌水泥。

赭麴黴菌（產生赭麴毒素的黴菌）喜歡溫暖潮濕的環境，最適生長溫度約為25°C左右，而濕度則需要高於18.5%，甚至在相對濕度>85%時更易生長，更可怕的來了，根據《Journal of Toxicology》的數據，赭麴毒素在人體的半衰期長達35~50天。

這跟一般的毒素不同，一般你吃壞肚子，拉個兩天就排乾淨了；但這個毒素，你元旦喝了一杯受潮的咖啡，到了元宵節，它還在你的腎臟裡折磨你的細胞！

OTA如何傷害腎臟？

醫學研究發現，赭麴毒素A會累積在腎臟細胞中，並透過下列機轉造成傷害：

1、引發細胞發炎反應與纖維化：毒素誘發 NLRP3 發炎小體活化，造成細胞焦亡（pyroptosis），是一種高度炎症性的程序性細胞死亡形式並促進腎臟纖維化。

2、干擾正常細胞代謝與功能：腎小管細胞受損後可能造成過濾功能下降，使代謝廢物排除效率變差。

3、長期累積造成慢性進展性損害：在某些特定地區，赭麴毒素暴露與一種地方性慢性腎臟病密切相關。所以，當環境或食物發霉時，這不是單純「聞起來臭臭」那麼簡單，而是可能真的對你腎臟造成負擔。

三大常見養生國民美食，恐變餵毒

第三名：最常被忽略的「五穀粉與即溶燕麥」

很多人早上喜歡沖一杯五穀粉，覺得很健康。但這種粉末狀物體極度容易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好，或者湯匙是濕的進去挖，整罐就廢了。我們在診間看過太多案例，病人都說自己吃得很清淡、很養生，結果一問，每天早上都喝那一罐放了半年的五穀粉。

第二名：長輩最愛的「乾貨糧倉」（紅麴、堅果、乾豆）

很多長輩覺得紅麴降血脂，每天吃紅麴粉。但紅麴如果發酵不當，會產生橘黴素（Citrinin），這跟赭麴毒素是孿生兄弟，腎臟殺傷力同樣驚人。 還有，你家櫥櫃深處那包放了一年的花生、薏仁、綠豆，甚至是煮中藥剩下的乾貨。

台灣的濕度通常在80%以上，這些東西只要開封沒放冰箱，一個月內絕對長黴。你說沒看到黴點？這就是陷阱！毒素是透明的，當你看到黴菌茸毛時，裡面的毒素早就已經超標幾百倍了！

第一名：那些「名不見經傳」的低價咖啡豆

台灣人每人每年平均喝掉122杯咖啡。但你知道嗎？咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會像野火一樣蔓延。 最危險的就是那種「大包裝、無品牌、來源不明」的廉價豆。很多廉價咖啡為了省成本用這種豆子，再用重烘焙壓掉那股黴味。你以為喝的是焦香味，其實是黴菌的屍體味。更別提已經磨好的咖啡粉，受潮速度是豆子的10倍！

延伸閱讀：

腎結石會遺傳！久坐、憋尿…別讓壞習慣複製家族病，避開4大地雷食物，天天吃1水果降風險

保腎5觀念

若有興趣可以在PubMed 關鍵字搜尋：Coffee and Ochratoxin A，你會發現有多少國際報告在警告這件事。講了這麼多恐怖的事，到底該怎麼辦？別擔心，只要做對這五件事，你的腎臟就能「平安不倒黴」：

1、小就是美：買食物不要貪便宜買大包裝。尤其是咖啡、堅果、雜糧，買一週能吃完的量。記住，新鮮是最好的抗毒劑。

2、密封與善用冰箱：台灣的廚房是黴菌的天堂。乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，請善用密封罐並放進冰箱。雖然冰箱不能殺菌，但低溫能讓黴菌降低生長與減少排毒。

3、斷捨離的智慧：只要看到堅果外殼裂開、米粒變黑、或是味道有一丁點不對勁（比如那種陳舊的油脂味），請立刻、馬上、把它丟進垃圾桶！不要想著把壞的部分挑掉，因為你看不到的孢子早就擴散全身了。

4、善用除濕機：經常除濕濕度維持在60%以下是黴菌最不容易生長的環境。

5、環境定期除霉斑：廚房浴室與環境積黴處使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

今天這集我講得比較重，是因為我真的不希望大家在不知不覺中毀掉自己的健康。腎臟是一個沉默的器官，它不痛不癢，一旦它開始跟你抱怨時，通常都已經太晚了。這支影片不僅是為了你，更是為了家裡的長輩。 他們最喜歡囤積食物，最捨不得丟東西。請把這支影片分享到你們家的LIN 群組，告訴他們：省這點錢，真的不值得！

作者簡介_洪永祥 醫師



洪永祥診所透析醫療服務中心院長

現任三軍總醫院總院(內湖院區)腎臟科兼任門診醫師

超過20年醫學中心腎臟專科門診、也是最難掛號的門診醫師：

三軍總醫院門診超過20年，許多中南部與海內外腎友都慕名前來求診、不遠千里跨海而來，為該院門診最難掛號的醫師之一。

本文獲作者授權轉載，原文出處

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸

失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本

老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實