黑嘉嘉圍棋系統導入國小 童子瑋期盼基隆孩童學習邁向國際化



記者 何明弘/基隆報導

基隆市體育會圍棋委員會順利將「黑嘉嘉互動式圍棋教學系統」導入基隆市多所國小課後圍棋社團。基圍會主委童子瑋表示，希望透過這份新年小禮物，讓孩子迎接新的一年，也讓基隆的圍棋教育更加專業化、國際化。

童子瑋指出，這段時間基隆市體育會圍棋委員會的團隊持續努力，在大家的支持下，迎來這項重要成果，從現在開始，已將「黑嘉嘉互動式圍棋教學系統」導入基隆市多所國小的課後圍棋社團，讓孩子不只在教室裡學棋，也可以在家中複習與練習，提升學習效率。

（左-右）議長童子瑋，圍棋人科技股份有限公司執行長林至涵老師（職業九段）共同簽署正式合作協議。圖/翻攝

他提及，黑嘉嘉圍棋近期與日本棋院攜手合作，將於東京成立第一所兒童實體棋院，同時也與伊比利美洲圍棋聯盟完成合作簽署。這代表，基隆的孩子正在用一樣教材，與世界同步，踏出接軌國際的第一步。

在後續規畫上，童子瑋說明，未來基圍會將提供基隆地區的幼兒園與小學免費的啟蒙課程帳號，作為非營利用途，並協助老師與家長了解與推動「IGQE 國際兒童圍棋檢定制度」，讓孩子從小就能清楚掌握進步的標準，同時取得國際認證的機會。

童子瑋也提到，前一段時間，他代表基隆市體育會圍棋委員會，與圍棋人科技股份有限公司執行長林至涵老師，職業九段，共同簽署正式合作協議。

他強調，這些努力都是期盼未來基隆的孩子，能有機會接觸到更系統化、專業化、國際化的圍棋教育，也能在學習的過程中沉澱心靈、穩定情緒，走出更關鍵的下一步。

