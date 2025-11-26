黑塑膠袋包回收物要丟遭勸阻 男暴走大罵清潔員

台北市 / 綜合報導

21日晚間，台北市一名陳姓男子因為用黑色塑膠袋包回收物被清潔員勸阻，男子心生不滿先是爆粗口，還揚言要動手，在現場不斷叫罵，相當囂張。警方獲報立即趕到現場排解糾紛，清潔員也將提出恐嚇、公然侮辱、妨害公務等告訴。

男子情緒激動不斷飆罵，不斷向清潔員比劃還作勢衝上前打人，清潔隊員報警，清潔員很淡定一邊執行工作一邊報警，但男子雙手抱胸氣焰依舊蕭張，擺出要拚輸贏的架式，目擊民眾說：「罵髒話啊，他說要打人，警察來要給他打到，打到地上去這樣子。」

廣告 廣告

事發就在21日晚上7點29分台北市中山區，陳姓男子用黑色塑膠袋裝回收物，清潔員告知內容物難以辨識要重新分類，垃圾袋也得自行帶回，男子瞬間爆發開罵還作勢打人。

員警獲報迅速到場排解，而清潔員執行公務卻被民眾辱罵，讓同仁看不下去，環保局環清科專員陳浩彰說：「我們局裡面的職業安全管理科有啟動關懷，慰問的一個相關的行動，倒垃圾的時候不用急，垃圾車都會等您，那大家彼此互相尊重才能營造更好的工作環境。」

等垃圾車是民眾每天的日常，附近居民說丟哪裡有沒有分類，清潔員都會再三提醒，附近居民說：「有時候我們，他會提醒我們，這個是，都有再講說那個黑色的塑膠袋，是不可以丟在塑膠類的。」發生這次事件，清潔員提出恐嚇公然侮辱、妨害公務等告訴，也希望大家彼此尊重將心比心。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾臨停店門口爆口角 控咖啡店長持利器恐嚇

男子疑「妻子外遇」 埋伏對方公司樓下持鋸談判

北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器

