黑壓壓！台中北屯近萬戶停電逾1小時 台電：饋線跳脫

台中市 / 綜合報導

台中的朋友昨(29)日有碰到停電嗎？台中北屯區昨晚8點多突然大規模停電，將近一萬戶無電可用，就連紅綠燈也一度停擺，有店家點蠟燭做生意也有老闆乾脆提早打烊。台電表示，是有一棟大樓的地下室配電室設備故障，饋線跳脫，搶修之後，在昨晚10點25分恢復供電。

從家中向外望，如果沒了車燈，眼前就是一片漆黑，台中市北屯區29日晚間突然停電，住家內黑漆漆，有人拿出演唱會的LED燈牌，當作緊急的照明，路口紅綠燈也因為停電暫停運作，員警趕緊到現場指揮交通，而沿著街道看過去，兩旁店家民宅同樣整排無電可用。

廣告 廣告

店家說：「不能封膜，也不能開發票。」店家說：「就休息啊，可是變成門沒辦法關。」沒了電無法做生意，有店家點起蠟燭靠著微弱的光收拾東西，還有餐飲業者趕緊收拾食材，相當擔心冰箱無電可用食材壞掉，台電統計台中北屯區，多個路段共有9675戶停電，店家住家都受影響。

民眾VS.記者說：「(你們家的鐵門怎麼了)，沒辦法關起來，(現在怎麼辦)，就試看看，能不能手動放下來。」突如其來的停電，讓不少住戶有些困擾，但究竟為何會停電。

台電台中區營業處電務副處長吳昆穎(聲源)說：「即刻巡查，發現為一大樓之地下配電室內的電力設備故障，台電同仁至現場搶修時，發現故障點位於配電室內，且有部份濃煙傳出。」

整排消防車停在路上，不少民眾一度以為現場發生火災，原來是有大樓的地下配電室內，電力設備故障煙霧飄散，更造成饋線跳脫將近萬戶停電，經過台電人員搶修，最終在10點25分全數復電。

原始連結







更多華視新聞報導

漢神進駐台中14期重劃區「北屯」 逾30建商插旗

交通.生活便利人口激增 台中北屯7年增5所國中小

北屯人口逆勢漲！建商進駐插旗 房仲：土地大.開發強度高

