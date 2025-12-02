黑壓壓一片！鸕鶿聚集寶山度冬 竹科上班族目擊壯觀奇景

今年10月以來，新竹地區不少上班族在上班途中注意到，成群黑色大鳥飛越頭頂。（新竹市野鳥學會提供／王惠慧新竹傳真）

今年10月以來，新竹地區不少上班族在上班途中注意到，成群黑色大鳥飛越頭頂，新竹市野鳥學會說明，新竹今年聚集了大量候鳥鸕鶿度冬，民眾將可輕易觀察到這種大型候鳥「日出覓食、日落歸巢」的自然律動，學會本周末將在金城湖周邊舉辦水鳥季活動，邀請民眾前來同樂。

新竹市野鳥學會指出，民眾看見飛越頭頂的成群的黑色大鳥，是來台度冬的候鳥鸕鶿，飛往頭前溪口、台灣海峽等水域覓食，下午會再度陸續成群，返回今年選擇停棲地寶山水庫與寶山第二水庫休息過夜。

廣告 廣告

新竹市野鳥學會指出，民眾看見飛越頭頂的成群的黑色大鳥，是來台度冬的候鳥鸕鶿。（新竹市野鳥學會提供／王惠慧新竹傳真）

全世界的鸕鶿種類超過10種，廣泛分布於歐洲、亞洲、非洲與澳洲等地，在台灣屬於冬候鳥，最常見的是普通鸕鶿，冬季出現在北部與西部的河口與沿海水域，如淡水河口、曾文溪口等。

鸕鶿全身黑色、背部帶有青銅色金屬光澤、體型修長、嘴粗而略呈鉤狀、喉部與臉頰周圍有淡色裸皮區域。飛行時頸部伸長、雙翅伸展，呈現明顯的十字形狀，相當容易辨識。鸕鶿善於潛水捕魚，喜歡在寬闊的水域捕食，休息時常群聚悠游水面或挺立枝頭晾翅。

寶山水庫因水質穩定加上干擾較低，成為牠們理想的度冬地點。過去，台灣的鳥友常為了欣賞滿天鸕鶿從海面歸巢的壯闊景觀而特地飛往金門慈湖賞鳥，而今年，新竹的寶山水庫首度聚集了超過千隻鸕鶿度冬，令新竹地區鳥友興奮不已。

除了鸕鶿之外，各種大大小小的候鳥正陸續抵達台灣，大型雁鴨科鳥類，如花嘴鴨、琵嘴鴨、白額雁、豆雁等已經在香山溼地現蹤；小型的鷸鴴科鳥類也隨著潮汐的來去點綴著十七公里海岸的灘地。

新竹市野鳥學會本周末12月6日即將在客雅溪口的金城湖周邊舉辦 「2025 年新竹市水鳥季」，結合新竹園區大廠的環境永續思維，元太科技公司以集團資源與志工社團共同參與今年的活動。

現場除了賞鳥之外，同時設有野鳥救傷解說站、螃蟹主題站、植物解說站、蝙蝠生態解說站、生態闖關遊戲站、濕地生態保育宣導站、生態用品展售等，熱心的志工將帶給民眾活潑多樣的生態學習經驗，邀請民眾一起來輕鬆賞鳥並體驗自然觀察的樂趣，享受假日休閒時光。

更多中時新聞網報導

保健》骨質流失難恢復 飲食運動防骨鬆

《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡

周定緯謝王偉忠提攜「像我在演藝圈的父親」