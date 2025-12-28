黑夜中巨大人影差點嚇破膽 高山水鹿下山

〔記者劉人瑋／台東報導〕民眾近日在知本溫泉區時，在黑夜中見到巨大人影一閃而過嚇得差點昏倒，後來黑影卻仍未離去，於是還是鼓起勇氣以手電筒照亮，原本被以為大都出現在高山的水鹿，如今卻出現在眼前「不會是『山神』還是知本國家森林遊樂區的工讀生扮的吧？」。

就台東在地人多數的認知是，水鹿多出現在深山或高海拔山區，也因此，台東原住民狩獵時，以往僅有住在高山的布農族會獵到，因此民眾乍見並要辨別眼前的動物時，才會首先排除水鹿這選項。

廣告 廣告

民眾表示，近日到知本內溫泉一帶的旅泉飯店，自己深夜在飯店附近走動時，發現出現一道巨大「人影」，以手電筒照明則見到牠在黑暗中雙眼反射出亮光，看來更是詭異，「應該是鹿」，但體型真的很巨大，明顯比梅花鹿大上許多，「該不會是山神吧？」但想到附近有知本國家森林遊樂區，「所以牠是山神還是工讀生扮的？沒有特別怕人，最後還是慢悠悠的離去」。

相關單位則表示，其實近年來水鹿陸續、大量出現，牠們不再只是分佈在高山，例如今年8月時，公園內就被拍到有水鹿出現。而從主管單位提供影片中也見到，下山水鹿一樣不太把來人當一回事，同樣慢悠悠離去。民眾倒是懷疑，是否可能以後多到在馬路上就看得見，「日本是熊害，台灣出現鹿害」、「但聽起來並不可怕，似乎還挺好」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

晃超大！23:05東北地區地震 初判震度4級以上

震超大外島也有感！東部海域23:05規模7.0地震 最大震度4級

也太巧！ 台東平安夜6.1地震前 一次捕獲3尾地震魚

