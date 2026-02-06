黑天鵝歷險記！章若楠紅毯兩度踉蹌 他想扶卻「無從下手」笑翻全網
昨（5日）晚落幕的陸娛年度盛事「2025微博之夜」星光熠熠，但除了發生外傳楊冪團隊撕掉肖戰名牌搶C位，以致楊冪工作室發聲明自清兼質問微博之夜，掀起網路熱議外女星章若楠與古力娜扎也分別因禮服過於龐大及鞋跟過高，在紅毯及領獎台上意外摔倒。兩起事件雖未造成嚴重受傷，但現場畫面的驚心動魄瞬間引爆熱搜。
微博之夜是陸娛歲末年終最大盛事，明星們不僅爭番位座次，女星更須爭奇鬥艷，各大品牌最新高定禮服在此也面臨一場時尚競爭。
以甜美著稱的章若楠，當晚挑戰暗黑風格，身穿一襲直徑達1.8米的黑色蓬蓬裙亮相，造型雖被譽為「暗夜繆思」，卻成為她行動的最大阻礙。據悉，該禮服由56層歐根紗手工縫製，重量與體積驚人。在紅毯行進過程中，章若楠因裙擺過長兩次踉蹌被絆倒，雖迅速用手撐地並保持微笑，但狼狽中透著可愛。
最令人莞爾的是同行男星王安宇的反應，他全程試圖展現紳士風度攙扶，卻因裙身太過龐大根本找不到「著力點」，最終只能貼身護住章若楠的手臂前行。這段互動被網友戲稱為「無處下手的紳士救援」，場面既驚險又帶點喜劇效果。
相比章若楠的有驚無險，古力娜扎在內場領獎台上的摔倒則讓粉絲心疼不已。娜扎當晚身著金色鎏金開叉長裙，宛如「人間維納斯」，但腳踩高達15厘米的細跟高跟鞋，加上舞台燈光昏暗與台階設計陡峭，導致她在下台時失衡滑倒。
現場目擊者指出，娜扎摔倒後一度面露痛色無法起身，顯然摔得不輕。幸好身旁的宋軼與景甜反應神速，宋軼第一時間彎腰整理裙擺防止走光，景甜則協助其穩定重心，工作人員也迅速上前。娜紮起身後迅速調整表情，微笑示意流程繼續，展現了極高的職業素養。
事件發生後，2位女星的應對堪稱教科書級別。娜扎在活動結束後3小時內火速發博報平安：「放心哦～腳沒事」，並空降粉絲群自嘲「只是尷尬無大礙」，成功將危機化為圈粉現場。而章若楠的粉絲則暖心留言祝她「摔掉霉運」。
其實昨晚慘摔的還不只她們，部分場內影片外流，包括港星佘詩曼也不慎被地上的電線及紙屑絆倒，但最網友「看樂子」看得最開心的，則是有一名男性高層離場時摔到「五體投地」，相關影片在網上瘋傳。網友一度誤認是微博CEO王高飛，不過後來有知情人士透露摔倒的高層是大麥CEO（阿里巴巴旗下票務平台負責人）。儘管不是主人家高層社死摔跤，網友依然抱著看好戲的心態大肆嘲諷。
章若楠身陷1.8米蓬蓬裙的「笨拙萌」與娜扎摔倒後強忍痛楚的「破碎感」，意外成為當晚流量巔峰，也引發了輿論對「紅毯安全」的嚴肅審視。網友直指女星的造型已演變成「行走障礙賽」，呼籲主辦方優化台階防滑設計，並減少非必要的「恨天高」環節。畢竟，在追求極致視覺效果的同時，藝人的人身安全不應成為被犧牲的代價。
更多鏡週刊報導
被封「超虐胃」恐怖片 泰《邪降》最新作血腥重返
《勇氣之歌》首映溫馨登場 巧虎帶領孩子唱出勇氣
蔡昌憲演《婚內失戀》有共鳴 直言「逃避問題其實很熟悉」
其他人也在看
車廂驚見老鼠入侵！北捷調監視器證實「非內部滋生」 被旅客帶上車
事件起因於一名網友在社群平台Threads分享照片，畫面顯示老鼠出沒於新店線車廂門口附近。發文者指出，照片拍攝時間為1月二23日晚間9點左右，列車當時正行駛於南京復興站與松江南京站之間。不少網友對此表達震驚，認為長期以整潔著稱、且禁止飲食的台北捷運，理應不易出現老鼠...
楊冪《微博之夜》遭指換位爭C位 主辦方火速發聲致歉
中國娛樂圈盛典《微博之夜》昨(5)日在北京登場，多位高人氣明星也盛裝出席，沒想到卻爆出「搶座爭議」，女星楊冪遭質疑是想佔C位，強迫男星肖戰換位，引發網上熱議。而楊冪的工作室則駁斥，並點名主辦方討說法。...
微博之夜出事了！章若楠、古力娜扎「舞台上慘摔」 驚險畫面流出
中國年度娛樂盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，眾多女星盛裝亮相拚排場，卻接連發生跌倒插曲。近期因新戲《難哄》人氣暴漲的章若楠，以及以古裝劇《玉茗茶骨》再受矚目的古力娜扎，先後在公開場合不慎跌倒，畫面曝光引發熱議，古力娜扎也趕緊報平安。趙浩雲
102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況
家屬指出，父親年事已高，近年精神狀況時有起伏，卻在他們毫不知情的情況下完成結婚登記，形同「被結婚」。更令家屬無法接受的是，父親名下約新台幣2億元資產，疑已有部分轉移至賴姓看護名下，讓原本的看護一夕成為繼母，家屬質疑其中動機不單純。子女同時質疑戶政審查程序過...
楊冪微博之夜遭指「換位爭C位」 主辦方道歉了
大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」昨(5日)在北京國家體育館隆重登場，現場雲集上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。然而，典禮尚未開始就爆出「搶C位」疑雲，女星楊冪還直接標註主辦方討公道。對此，主辦方發文致歉。
獨家！8億人瑞家屬控看護太貪！三度抵押房子金額近3千5百萬元
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導102歲的人瑞，和68歲的看護結為連理的事件，持續延燒！人瑞的家屬表示，早在2013年，爸爸就把一棟位在陽明山上，60多坪的豪宅，過戶給賴姓看護的兒子，條件是賴姓女子必須照顧爸爸直到百年。但沒想到，看護從2021年開始，三度將房子抵押，金額將近3千5百萬元。家屬氣的指控看護，貪得無厭！
年終獎送車很小氣？孟子義送30萬汽車被嘲「不如別送」
娛樂中心／吳宜庭報導隨著年末臨近，娛樂圈明星獎勵團隊的方式再次成為焦點。近日，中國女星孟子義以汽車作年終獎，引起網友熱議，掀起「大方與否」的討論。據了解，孟子義為感謝團隊一年來的辛勞，特地送出一輛市價約人民幣7萬元（約新台幣30萬元）的汽車，並親自前往4S店挑選車款、檢查後車廂空間及試乘體驗，依員工喜好選定「海鹽藍」車色，不少網友讚賞孟子義細心考量員工需求，稱她是「神仙老闆」。
北捷稱「老鼠從乘客包包」掉出！粉專曬「去年舊照」諷：台北有蟲洞？
[Newtalk新聞] 台北市大安區近日出現漢他病毒死亡病例，後來有網友乘坐台北捷運時，發現車廂內竟有老鼠出沒，引發關注。事後北捷研判老鼠是從旅客包包掉下來，對此，政治粉專《聲量看政治》指出，早在去年就在捷運站附近看過老鼠了，諷 :「台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？」掀起網友熱議。 近日有網友在Threads上PO出，老鼠在北捷車廂亂竄的畫面。該網友指出，這張照片於1月23日晚上9點左右拍下，當時是乘坐松山新店線，路段大概是南京復興站到松江南京站中間。事後北捷說明，1月23日車廂出現老鼠，是在列車行進間突然從上方掉落列車地面，研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出，落至車廂地面所致。 不過這個說法備受質疑，《聲量看政治》PO出一張「一家三鼠」的照片表示，這是去年2月在捷運雙連站出口附近，雙連站文昌廟前的雙連捷運線形公園，捷運地上層變電箱旁邊拍攝到的。《聲量看政治》忍不住諷刺指出，「捷運是沒有管道間、連通道，跟台北市是異次元空間用蟲洞連結是不是？」 另外，台北捷運聲明中，也聲稱有找到監視器畫面，讓《聲量看政治》喊話 :「台北捷運，不要賴給旅客，有監視器證據？釋出給大家看啊！公開透明啊！」
鳳山「九龍金如意」市值暴漲至9億 廟方展示替代品
高雄鳳山的天公廟，6年前耗資3億多，買了180公斤重的金條，請嘉義一名工藝家，打造九龍如意，如今金價飆漲，這作品也變得身價不斐，現在價值9億多，翻了3-4倍，而現在廟方呈現的作品，只是外觀貼上金箔的替...
微博之夜換掉肖戰? 楊冪爆爭C位怒討公道 主辦回應了
中國娛樂圈年度盛事「微博之夜」5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。怎料，典禮在開...
微博之夜出圈名場面…高葉、李乃文台下吃餅乾 被笑「真餓了」
在熱播劇「狂飆」中憑藉「大嫂」颯爽形象出名的女星高葉，近日在微博之夜晚會上，竟和李乃文在台下嘉賓席悄悄吃餅乾，上演了一齣...
「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
影／Lulu零度拍婚紗冷到發抖 陳漢典不留情喊「脫衣服了啦」XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典去年（2025）9月驚喜宣布結婚消息，夫妻倆前往日本拍攝婚紗照，近日Lulu也在個人頻道分享當時的幕後花絮。Lulu...
出國吃飯餐具用法洩文化差異 美國女移居歐洲「叉子朝上」竟被笑
根據外媒《CNN Travel》報導，美國一名44歲女子布萊克（Brooke Black）成長於伊利諾州，她與先生育有兩名孩子，從小家中多半只擺放叉子，除非是牛排等需要切割的餐點，否則很少使用刀子。她也坦言，自己幾乎一輩子都只用叉子吃飯，並習慣將叉子握在慣用手、叉齒朝上進食。直...
連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議
2026年央視春晚主持人陣容日前正式官宣，前「天下足球」美女主播馬凡舒將連續五年主持央視春晚，她用了10年時間從體育頻道...
台南警界彭于晏幫妹子逃罰單「滑進摩鐵5小時」 綠帽男氣拿「進出證據」檢舉揭內幕
台南市警局二分局一名被封為「警界彭于晏」的黃姓員警，去年6月值勤時，查獲一對雙載情侶酒駕，但黃員因對後座女子有好感，涉嫌包庇對方逃酒駕罰單，事後2人意外在旅館巧遇，還共同進入房間約5小時。據了解，全案因綠帽男友檢舉全案才曝光，由於黃員形象與工作能力優秀，因此一開始內部還以為是刻意設局。
《豆腐媽媽》演員意外爆「家屬向民視索賠600萬」 未婚妻回應曝3訴求
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，家屬數度在社群平台指控民視處理態度消極；蘇先生的未婚妻Rena今現身醫院門口受訪，對於外傳家屬將對民視索賠600萬，Rena否認此事。她向民視正式提出3點訴求，其一是民視公開道歉；其二是演藝圈好好重視工安問題，專業的替身
爆外貌遭羞辱、被控來台灣為了賺錢！DJ SODA心碎發聲 真實內幕曝
來自南韓的性感女神DJ SODA於4日凌晨突然無預警在社群平台闡述心聲，坦言自己長期飽受外貌批評，大多數留言來自台灣；5日更是直接點名了一個粉專，嚇得對方立刻發文道歉。隨後，DJ SODA心碎發聲，「我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過。」
前新聞局長邵玉銘87歲過世 任內宣布解嚴、開放報禁
前行政院新聞局長邵玉銘今（7）日過世，享壽87歲。《眷村雜誌》於本年台北國際書展的攤位，原訂2月8日（週日）下午4:00-5:00邀請前新聞局局長及歷史學家邵玉銘先生演講「我的童年流亡三部曲」，也因此取消。
陸男到銀行提父親68萬遺產 被要求證明「我爸是我爸」傻眼
大陸江西省九江市一名男子5日在網路發布影片投訴，其父親去世後，名下仍有約15萬元（約68萬台幣）存款在銀行，他攜帶死亡證明、戶口本等相關證件前往銀行辦理取款，卻遭銀行拒絕，理由是需證明「我是爸爸的兒子」。