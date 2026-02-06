​黑天鵝歷險記！章若楠紅毯兩度踉蹌 他想扶卻「無從下手」笑翻全網

大陸女星古力娜扎（左）與章若楠的禮服都美麗無比，但反而都容易讓人摔倒。（章若楠、古力娜扎工作室）

昨（5日）晚落幕的陸娛年度盛事「2025微博之夜」星光熠熠，但除了發生外傳楊冪團隊撕掉肖戰名牌搶C位，以致楊冪工作室發聲明自清兼質問微博之夜，掀起網路熱議外女星章若楠與古力娜扎也分別因禮服過於龐大及鞋跟過高，在紅毯及領獎台上意外摔倒。兩起事件雖未造成嚴重受傷，但現場畫面的驚心動魄瞬間引爆熱搜。

微博之夜是陸娛歲末年終最大盛事，明星們不僅爭番位座次，女星更須爭奇鬥艷，各大品牌最新高定禮服在此也面臨一場時尚競爭。

以甜美著稱的章若楠，當晚挑戰暗黑風格，身穿一襲直徑達1.8米的黑色蓬蓬裙亮相，造型雖被譽為「暗夜繆思」，卻成為她行動的最大阻礙。據悉，該禮服由56層歐根紗手工縫製，重量與體積驚人。在紅毯行進過程中，章若楠因裙擺過長兩次踉蹌被絆倒，雖迅速用手撐地並保持微笑，但狼狽中透著可愛。

最令人莞爾的是同行男星王安宇的反應，他全程試圖展現紳士風度攙扶，卻因裙身太過龐大根本找不到「著力點」，最終只能貼身護住章若楠的手臂前行。這段互動被網友戲稱為「無處下手的紳士救援」，場面既驚險又帶點喜劇效果。

章若楠的裙擺太過巨大，害她數度踉蹌，最後還是摔到差點站不起身。（翻攝微博影片）

相比章若楠的有驚無險，古力娜扎在內場領獎台上的摔倒則讓粉絲心疼不已。娜扎當晚身著金色鎏金開叉長裙，宛如「人間維納斯」，但腳踩高達15厘米的細跟高跟鞋，加上舞台燈光昏暗與台階設計陡峭，導致她在下台時失衡滑倒。

現場目擊者指出，娜扎摔倒後一度面露痛色無法起身，顯然摔得不輕。幸好身旁的宋軼與景甜反應神速，宋軼第一時間彎腰整理裙擺防止走光，景甜則協助其穩定重心，工作人員也迅速上前。娜紮起身後迅速調整表情，微笑示意流程繼續，展現了極高的職業素養。

古力娜扎裙子沒問題，但她的細跟高跟鞋礙事，加上舞台陡峭，導致她失衡滑倒。（微博圖片）

事件發生後，2位女星的應對堪稱教科書級別。娜扎在活動結束後3小時內火速發博報平安：「放心哦～腳沒事」，並空降粉絲群自嘲「只是尷尬無大礙」，成功將危機化為圈粉現場。而章若楠的粉絲則暖心留言祝她「摔掉霉運」。

其實昨晚慘摔的還不只她們，部分場內影片外流，包括港星佘詩曼也不慎被地上的電線及紙屑絆倒，但最網友「看樂子」看得最開心的，則是有一名男性高層離場時摔到「五體投地」，相關影片在網上瘋傳。網友一度誤認是微博CEO王高飛，不過後來有知情人士透露摔倒的高層是大麥CEO（阿里巴巴旗下票務平台負責人）。儘管不是主人家高層社死摔跤，網友依然抱著看好戲的心態大肆嘲諷。

不只女星，連大麥網CEO也摔成狗吃屎，遭到無情網友嘲笑。（微博圖片）

章若楠身陷1.8米蓬蓬裙的「笨拙萌」與娜扎摔倒後強忍痛楚的「破碎感」，意外成為當晚流量巔峰，也引發了輿論對「紅毯安全」的嚴肅審視。網友直指女星的造型已演變成「行走障礙賽」，呼籲主辦方優化台階防滑設計，並減少非必要的「恨天高」環節。畢竟，在追求極致視覺效果的同時，藝人的人身安全不應成為被犧牲的代價。

