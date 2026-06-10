黑天鵝照護員時薪600元？想應徵「先加LINE帳號」 北市動物園急發聲
社群平台近日流傳一則「黑天鵝照護員」徵才訊息，宣稱工作地點位於台北市立動物園，並開出時薪600元的條件招募兼職人員，引發不少網友關注。不過，由於貼文要求應徵者填寫個人資料及加入指定LINE帳號等待通知，也讓外界質疑可能涉及求職詐騙。對此，台北市立動物園發文澄清，相關徵才資訊並非園方發布，呼籲民眾提高警覺。
根據社群平台Threads流傳的貼文內容，發文者以招募「黑天鵝照護員」名義徵求兼職人員，工作內容包括餵食黑天鵝、觀察動物進食與活動狀況，以及清潔水池周邊環境、整理飼料與照護設備等工作。
貼文宣稱工作地點位於台北市立動物園，且時薪高達600元，遠高於目前一般兼職工作待遇，因此迅速吸引不少網友注意。
不過，該則徵才訊息同時附上Google表單，要求有意應徵者填寫年齡、職業、居住地等個人資料，並加入指定LINE帳號等待聯繫，聲稱將於3天內通知錄取結果。由於流程與一般正式徵才方式有所不同，引起不少網友懷疑其真實性。
許多網友留言提醒，600元時薪明顯高於一般兼職行情，且透過社群平台發布徵才資訊後，又要求填寫大量個人資料，疑似是常見的求職詐騙手法。有網友直言「時薪高到不合理」、「感覺像是在蒐集個資」、「好誇張，什麼詐騙都有」。
針對網路流傳訊息，台北市立動物園9日透過官方臉書粉絲專頁發文澄清，強調近期社群平台出現的動物照護員徵才資訊並非由園方發布，與動物園無關，提醒民眾不要輕信來路不明的徵才廣告。
園方表示，若民眾有意應徵動物園相關工作職缺，應以官方網站或正式公告資訊為準，避免透過非官方管道提供個人資料，以免遭到不當利用。動物園也指出，近年來網路詐騙手法日益多元，其中常見方式包括以求職、活動報名或抽獎名義誘導民眾填寫個人資料，藉此蒐集資訊進行後續詐騙行為。
此外，園方提醒，部分不法人士甚至利用AI技術生成擬真動物照片或影片，藉此增加訊息可信度，降低民眾戒心。因此在接獲相關資訊時，應先查證來源真偽，避免因一時疏忽而遭受損失。
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