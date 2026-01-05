黑天鵝、迷你馬進駐校園 輔英科大打造生態共融永續學府

▲張可立董事長(左二)、林惠賢校長(左三)、大久珍禽繁殖場范進軒負責人(左一)、苗栗縣政府代表縣長張士能特助(右三)、終身名譽校友顧問徐麗月董事長(右二)一同放黑天鵝下水。

馬年好事成雙！輔英科大迎黑天鵝、迷你馬共築永續校園

▲輔英科大「黑天鵝捐贈暨下水儀式」與幼兒園小朋友共同合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】邁入嶄新的丙午馬年之際，輔英科技大學校園迎來令人驚喜的生態新成員，兩對黑天鵝與一匹迷你馬正式進駐校園，為原本綠意盎然的學習場域再添靈動風采。校方表示，此舉不僅豐富校園生態多樣性，更展現學校長期實踐生命教育與永續發展的理念。

▲黑天鵝捐贈儀式合影。

輔英科大董事長張可立感謝苗栗縣政府鍾東錦縣長、大久珍禽繁殖場專家范進軒、八里左岸馬場及輔英退休職員的熱心促成與捐贈，讓校園不只是傳授知識的殿堂，更成為尊重生命、實踐生態共融的永續學園。

▲幼兒園開場表演

輔英科大校園占地約十七公頃，其中近四分之一為開闊綠地，校內建築順應坡地而建，層層錯落，展現自然與學習和諧共存的景致。校門入口兩側椰子樹林立，搭配氣勢磅礡的千根榕綠蔭夾道，「好漢坡」與中正堂畔的「慈母湖」更是校園代表性地標，承載無數師生與校友的共同記憶。

▲輔英科大「黑天鵝捐贈暨下水儀式」合影。

黑天鵝捐贈暨下水儀式於五日上午在中正堂舉行，由張可立董事長、林惠賢校長率領校內主管、終身名譽校友顧問徐麗月董事長、附設幼兒園邱錦娥園長及全體師生，熱情迎接苗栗縣政府縣長特助張士能伉儷與大久珍禽繁殖場負責人范進軒。儀式中，附設幼兒園孩童以純真可愛的表演增添溫馨氛圍，現場洋溢歡喜與祝福。

▲張可立董事長受訪

張可立董事長致詞表示，新年「好事成雙」，不僅迎來兩對黑天鵝，也讓迷你馬家族再添成員。黑天鵝壽命可長達三十年，曾陪伴歷屆校友成長，如今再度回到慈母湖，與華鵝、白羅曼鵝、綠頭鴨等水禽共處一湖，草地上則可見迷你馬悠然覓食，成為療癒人心的校園風景。

張可立也以「前人種樹、後人乘涼」形容輔英數十年來的累積成果。他指出，面對少子化衝擊與AI浪潮，學校將以馬年象徵的穩健與韌性持續前行，在變局中淬鍊實力，打造結合專業、人文與自然的典範高等學府。

▲林惠賢校長受訪

林惠賢校長表示，輔英以「大健康產業」為發展主軸，除專業培育外，更重視生命價值與人文關懷。學校積極推動國際生與本地生共融共學，同時持續深化校園美化與生態營造，讓每一草一木、一湖一景都成為教育理念的延伸。

林惠賢指出，黑天鵝重返慈母湖、迷你馬倍增進駐，不僅讓校園景觀更加生動，也是一堂最真實、最動人的生命教育課程，讓學生在學習之餘，近距離感受生命、尊重自然。

▲張可立董事長、林惠賢校長與迷你馬互動。

儀式尾聲，在眾人祝福目光中，黑天鵝優雅步入湖面，正式展開在輔英校園的新生活，也為新的一年揭開充滿希望與生機的序幕。

校方總務處補充表示，此次新增兩對黑天鵝與一匹迷你馬，加上先前退休職員許勛傑先生捐贈的四對綠頭鴨，動物家族陣容更加完整，不僅豐富校園自然生態，也象徵校運昌隆、活力滿滿。（圖╱輔英科大提供）