黑客松創意納國家政策 賴清德：為雙軸轉型注入強大動能

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天出席「2025總統盃黑客松」頒獎典禮時表示，希望大家將今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落，為台灣數位與淨零雙軸轉型注入強大動能；他也承諾，獲獎團隊辛苦研究的計畫與成果，政府一定會審慎融入國家政策中，攜手打造智慧永續的美好未來。

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮在總統府登場，賴總統說，今年邁入第8屆的總統盃黑客松，目前已累積41組國內松、14組國際松獲獎團隊，獲選提案內容相當多元，不只有升級醫療照護、提升社會安全，也涵蓋環境保護及交通改善等議題，許多優秀提案甚至已轉化為具體政策，融入日常生活，推動台灣不斷向前。

廣告 廣告

賴清德指出，面對氣候變遷與數位轉型的雙重挑戰，今年國內松特別以「雙軸轉型 綠色成長」為主題，邀請全國創新好手，為台灣的永續未來提出解方。除了展現台灣推動數位轉型、淨零轉型的決心，也希望透過各位高手突破框架的創新行動，讓台灣更穩健地走在綠色成長的道路上。

賴清德也細數國內松5組獲獎團隊，「ReSchool 校地創生正循環」提升規劃效率，協助校園多元活用與地方發展；「AI綠色化學智匯診斷家」協助企業，打造一站式的化學物質風險評估與安全替代方案；「碳甲郎」規劃建立系統，追蹤管理營建工程的設計、施工、營運到拆除等各階段的碳足跡。

他接著說，「渣難」建構永續管理平台，讓每年超過12萬公噸的咖啡渣回收循環再利用，一點都不難；「肝苦人」整合捐血中心與醫院資源，建立緊急救難血品供應系統，提升偏鄉急救創傷存活率，強化醫療韌性；以及獲得AI應用獎的「真相只有一隊」，利用AI建構完整工地職安、進度與品質管理鏈，讓台灣的透明工程治理邁進一大步。

賴清德表示，國際松的表現也不遑多讓，今年主題為「以數位創新打造韌性與永續的未來」，很高興看到國際松藉由數位科技與國際夥伴交流，攜手推動永續發展。來自印度的「CropNow」團隊協助農民即時掌握作物健康情形，提升產量；以及台法聯手的「Beyond Hearing」團隊透過即時分析與定位聲音，協助聽障人士空間感知。

賴清德表示，感謝參賽團隊展現熱情與創意，運用數位科技探索兼顧創新與永續解方，無論是數位治理、低碳城市還是綠色產業提案，都充滿無限創意，為台灣數位與淨零雙軸轉型注入強大動能，期許今日的成果化為明日的行動，讓創新力量持續深化與拓展到社會每一個角落。他承諾，大家辛苦研究的計畫與成果，政府一定會審慎融入國家政策中，以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。

包括行政院副院長鄭麗君、總統府副秘書長何志偉、數位發展部長林宜敬、環境部長彭啓明、勞動部長洪申翰、外交部次長吳志中、法國在台協會主任龍燁(Franck Paris)及印度台北協會代理會長偉敏慧(Vishwanjali Murlidhar Gaikwad)等亦出席是項活動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆

學者：立法權不能違憲增預算 支持不副署

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

綠營多路反攻藍白惡法 「財劃法」不副署可望創憲政首例

