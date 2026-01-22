黑客松翻轉治理想像！ 雲林GIS競賽讓數位服務走進民眾生活

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府舉辦首屆「地理資訊整合平台應用黑客松競賽」，23個縣府局處組隊參與，從防災、土地管理到公共建設規劃，透過地理資訊與AI應用，將抽象數據轉化為具體決策工具，不僅展現縣府數位治理實力，也讓科技真正回應民眾生活需求，為公共服務注入溫度與想像。

地理資訊黑客松開跑，以競賽點燃創新讓雲林服務更有溫度。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府指出，本次競賽由計畫處主辦，導入縣府地理資訊整合平台，透過競賽機制激發跨局處創新思維，鼓勵同仁跳脫既有業務框架，思考如何運用圖資與數據解決實際問題。活動結合課程培訓、實作操作與成果發表，讓地理資訊不再只是專業工具，而是能被靈活運用於地方治理的實用利器。

競賽過程中，各隊依據業務特性自訂主題，進行圖資分析、情境模擬與政策應用設計，並以三分鐘簡報方式呈現成果。評審團由學界與實務界專家組成，從創意發想、可行性及公共價值等面向進行評選，最終選出表現優異隊伍，肯定同仁將數據轉化為政策判斷依據的能力。

經過激烈競爭，冠軍由計畫處「雲林規劃先鋒策士團」奪得，作品《A躍見未來 永續建築》結合AI技術，模擬未來公共建設規劃情境，協助決策者快速掌握空間資訊與影響評估，展現智慧城市永續治理的可能性。亞軍城鄉發展處「造城長景 宜居雲林」，透過土地利用圖資分析虎尾鎮發展容受力，提供城市成長的重要決策參考；季軍消防局「安心消防隊」則以火災與豪雨風險為核心，建構「雲林安心鏈」，強化防災預警與應變能力。

地理資訊結合AI應用，數據成決策利器，科技貼近民眾。(記者廖承恩翻攝)

此外，地政、農業、稅務、民政、衛生、建設、人事及財政等單位亦展現亮眼成果，從農地分割風險視覺化、智慧農業監測、稅籍清查到違章建築資訊透明化，顯示地理資訊平台已逐步成為提升行政效率、降低民眾風險的重要輔助工具。

縣長張麗善表示，黑客松競賽不僅是一次比賽，更是縣府推動數位治理的重要起點，未來將持續促成優秀提案落地，讓科技精準回應地方需求。副縣長謝淑亞也強調，真正的創新不在技術炫目，而在於是否能解決問題、減輕基層負擔，讓雲林的數位治理走得穩健，也走進人心。