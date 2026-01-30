黑山總統顧問「激戰美女下屬」不雅片流出！雙方撕破臉「互抖猛料」

國際中心／綜合報導

歐洲巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）近日爆出政壇桃色醜聞，一名已婚的總統顧問，疑似與政府高階女性官員發展出不當關係，兩人之間的私密影像更在網路上遭到瘋傳，瞬間點燃輿論怒火。事件曝光後，涉事的兩名官員相繼請辭，震撼當地政治圈。

私密影片流出 高階官員相繼辭職

綜合外媒報導，片中女主角被指為人權與少數族群權利部司長帕伊科維奇（Mirjana Pajković），她已於本月23日遞交辭呈；至於遭點名的男方，則是總統前顧問武克希奇（Dejan Vukšić），早在去年12月便已離開職務。消息指出，這起風波源自一段在社群平台與通訊軟體間快速流傳的私人影片，內容涉及兩人之間尺度大膽、極為親密的互動畫面，令政界與社會輿論大為震驚。帕伊科維奇在承受龐大壓力下選擇下台，並於聲明中表示，辭職主因為「個人因素」，同時透露自己正承受威脅與精神層面的暴力對待。

廣告 廣告

她進一步指控，武克希奇曾以掌握「可能對她造成毀滅性影響的影像資料」為由，要求她保持沉默。帕伊科維奇表示，對方明確告知手中握有足以摧毀她名譽的內容，在她拒絕配合後，相關壓力隨之而來。她強調，自己事前並不知曉這些影像的存在，但由於對方身居國安要職，讓她感到極度恐懼與不安。













男方否認指控 恐嚇電話傳聞再添疑點

對此，武克希奇全面否認所有指控，強調自己從未外流任何私人影像，並批評相關說法是毫無證據、帶有目的性的抹黑。他表示，將影像外洩與隱私侵害責任指向他本人，完全缺乏事實基礎。然而，塞爾維亞媒體《塞爾維亞時報》（Serbian Times）另行披露，事件發酵期間，曾出現疑似來自總統辦公室座機的恐嚇電話，使得整起案件的背景與權力糾葛更加撲朔迷離，也讓外界質疑是否涉及更深層的政治內幕。













《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

原文出處：黑山總統顧問「激戰美女下屬」不雅片遭流出！雙方撕破臉「互抖猛料」提告

更多民視新聞報導

紀錄夢再碎！灰狼三分雨擊潰雷霆 無緣挑戰公牛72勝

柯南出沒？東京連2起大批現鈔搶案 皆用催淚瓦斯、目的地都是「這」

增大手術奪命？億萬富商猝逝手術台 驗屍大逆轉「醫師反遭判刑」

