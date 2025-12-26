黑工旅行團入境打工 泰籍人蛇兼導遊機場被逮

cnews204251226a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

移民署北區事務大隊新北市專勤隊，強化源頭查緝，成功破獲跨國非法仲介案件，直接在機場逮捕王姓非法仲介嫌犯。新北市專勤隊表示，接獲情資發現，1名泰國籍外僑女子，涉嫌招攬同鄉以觀光名義來台打黑工。會同南區事務大隊台東縣專勤隊後，共查獲泰籍人士共計61人。桃園地方檢察署於今年11月上旬，將涉嫌仲介的泰籍女子，依違反就業服務法中意圖營利媒介外國人，非法為他人工作罪嫌起訴。

新北市專勤隊表示，專案小組調查發現，這名涉非法仲介的泰籍女，自民國113年4月起，就頻繁往返泰國與台灣，每次都帶領數名泰籍人士入境，其中多次帶領準備來台工作的泰籍人士，參訪打工地點，將派工集散地、工作地、宿舍等，皆納入旅遊行程，儼然像是「黑工旅行團」。

專勤隊表示，另外也發現一套完整的黑工仲介模式，由泰籍女先向每名非法求職者，收取約3萬9000泰銖的仲介費，再「親送」來台入境觀光。挑選桃園機場作為接應地，並陪同非法工作者，搭大眾運輸工具至鄰近火車站。過程中，仲介女還協助分派工作，工作區域遍及全台各地，如桃園、台中、南投、台北、屏東等地，不論是果園、茶園，還是工地或清潔業等場所，均可見到這些泰籍人士打黑工的足跡。

新北市專勤隊表示，專案小組掌握仲介女子入台班機，趁她帶團入境時，埋伏逮人，成功查獲非法仲介女子，斬斷泰籍人士意圖來台，從事與許可目的不符的活動。

移民署表示，近期強力掃蕩外來人口，來台從事不法行為，更積極從源頭剿滅幕後不法仲介集團，維護社會秩序及公共安全；署長林宏恩則強調，秉持保障合法、取締非法的原則，從源頭打擊非法行為，「斬斷黑手，斷絕不法根源」，絕不容許非法仲介荼毒社會。

新北市專勤隊隊長黃奕崗表示，將持續聯合國安執法單位，鎖定跨國非法仲介與雇主鏈，釜底抽薪打擊不法集團。也呼籲，外籍人士切勿輕信社群平臺，或來路不明的「仲介工作」廣告，以免落入非法打工陷阱。國內雇主如未經許可，聘用外國人從事工作，恐面臨新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內再違反者，可處以3年以下有期徒刑。

照片來源：移民署提供

