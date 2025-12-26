黑工旅行團! 泰籍女假藉導遊名義 帶"61名同鄉"非法打工

社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導

桃園機場出現「黑工旅行團」，一口氣逮捕六十多人！移民署長期埋伏蒐證，發現一名泰國籍女子，去年4月開始，頻繁進出台灣、泰國，每次都從泰國帶一大票人來，原來她假借導遊名義，向每人收取將近4萬元仲介費，實際上，把泰國人派到工廠、果園去打黑工，根本就是「黑工旅行團」。

好幾名泰國籍女子，從桃園機場一落地，就被多名移民署人員團團包圍，原來他們通通都是非法黑工！

其實還不只他們，一查背後數量龐大，一共多達61人，還得出動好幾台警備車才載得完。

移民署長期埋伏蒐證，發現一名泰國籍W女子，從去年4月開始，以"觀光簽證"頻繁往返台灣、泰國兩地，但是總是從泰國帶著一大票人來，原來她假借導遊名義，從泰國招募人，帶大家來台參訪打工地點，實際上是將人派到工作地等，簡直像是「黑工旅行團」，W女子更向每名非法求職者收取約3萬9000泰銖仲介費，等同將近快4萬台幣，完整旅程，親自接機載送，並分配到全台工地、果園、茶園等。





除了非法黑工，W女子也遭依法送辦，並羈押禁見，初估她不法獲利多達2百多萬。假旅遊、真打工，想用旅遊名義闖紅燈來台工作，門都沒有。





