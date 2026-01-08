黑巧克力不只抗氧化？英國研究：血液中可可鹼濃度與老化指標相關

撰文＝編輯部

在「吃得健康、老得慢」的全球消費趨勢下，黑巧克力過去以風味與產品為主要賣點，如今正朝向高可可含量、低糖、潔淨標籤與健康老化形象發展。根據Fortune Business Insights調查顯示，其全球市場規模已累積超過50億美元，並持續以約6%的年複合成長率穩健擴張。

在市場熱度持續升溫下，2025年12月倫敦國王學院研究團隊於《AGING》發表研究顯示，可可中的天然成分「可可鹼（theobromine）」與延緩人類老化速度有顯著關聯。血液中可可鹼濃度越高，其生物年齡指標將低於實際年齡，這項發現為食品產業打開一扇通往健康老化新市場的大門。

不只抗氧化，還能延緩老化？

長期以來，黑巧克力被視為相對牛奶巧克力更健康的選項，主要是源自於其富含可可多酚。目前已有多項研究指出，可可多酚對抗氧化、心血管保護及發炎調節有正面影響。然而，這類健康形象多半仍停留在成分層級，對於是否能進一步影響人類老化速度，始終缺乏直接證據。

倫敦國王學院的研究則聚焦在可可鹼（theobromine），透過血液代謝體分析與表觀遺傳老化指標，發現可可鹼可能透過抑制 DNA 甲基轉移酶（DNMTs）或調節組織發炎反應，從分子層面影響老化過程，使黑巧克力的健康價值突破現有框架。

用「表觀遺傳時鐘」量測老得快不快

研究團隊分析兩個歐洲大型人類世代資料庫：TwinsUK 與 KORA，共計超過1,600名受試者（其中TwinsUK樣本主要由女性組成）。研究團隊直接量測人體血液中的可可鹼濃度，並搭配DNA甲基化為基礎的「表觀遺傳時鐘（epigenetic clocks）」進行比對。

研究重點放在GrimAge與DNAmTL兩項指標，前者被視為預測健康壽命的核心指標，後者則反映與細胞老化密切相關的端粒長度。結果顯示，血液中可可鹼濃度較高者，老化速度顯著較慢。值得注意的是，研究發現在目前吸菸或曾有吸菸史的族群中，可可鹼與延緩老化的關聯性尤為顯著，顯示其可能具有緩解特定氧化壓力損害的潛力。

關鍵不在咖啡因，而是可可鹼本身

由於可可鹼與咖啡因同屬甲基黃嘌呤類，研究團隊特別將咖啡因及其代謝物納入統計模型以排除干擾。結果顯示，即便在考量咖啡攝取的情況下，僅有可可鹼仍維持顯著的抗老化關聯，具有高度成分特異性。這意味著黑巧克力的健康老化價值，不僅來自少糖或抗氧化，更與可可本身特有的生物活性物質有關。

不是鼓勵多吃巧克力

儘管結果令人振奮，研究團隊強調，這是一項觀察性研究（Observational study），能顯示相關性但尚未能直接證明因果關係。這並非鼓勵消費者大量攝取黑巧克力，畢竟其成分仍含有糖與脂肪，過量攝取仍具健康風險。目前的重點在於揭示天然化合物如何影響老化分子過程。未來仍需進一步的隨機對照試驗（RCT），才能證實直接補充可可鹼是否能達到同樣的抗衰老效果。

對食品與飲料產業而言，這項研究呼應了全球消費趨勢：潔淨、透明與健康老化。當科學證據逐步累積，黑巧克力有機會被重新定位為貼近日常飲食的「健康老化型食品」。

審稿編輯：林玉婷

