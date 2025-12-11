黑巧克力含「長壽密碼」？研究：關鍵成分「可可鹼」與延緩衰老有關

〔編譯陳成良／綜合報導〕黑巧克力因其獨特的苦甜風味而廣受喜愛，如今科學家為其健康益處增添了有力證據。一項由英國倫敦國王學院(King's College London)進行的最新研究發現，黑巧克力中的關鍵成分「可可鹼」(Theobromine)，可能具有讓身體在生物學層面上「保持年輕」的潛力。

據《SciTechDaily》報導，這項發表於權威期刊《老化》(Aging)的研究，分析了來自兩個歐洲大型研究資料庫、共1600多名受試者的數據。研究團隊透過檢測受試者血液中的代謝物濃度，並對照其DNA老化標記。結果顯示，血液中「可可鹼」濃度較高的人，其生物學年齡(biological age)往往比實際年齡更年輕。

該研究資深作者、倫敦國王學院表觀遺傳學教授貝爾(Jordana Bell)表示：「我們的研究發現了黑巧克力中的關鍵成分與『保持年輕』之間的聯繫。雖然這不代表人們應該狂吃黑巧克力，但這有助於我們理解日常食物如何藏有健康長壽的線索。」

為了精確評估老化程度，研究人員使用了兩種指標：一是透過「DNA甲基化」來觀察基因隨年齡發生的化學變化；二是測量染色體末端的「端粒」(telomeres)長度。端粒通常會隨著年齡增長而縮短，較短的端粒往往與衰老及相關疾病有關。分析發現，可可鹼是眾多咖啡與可可成分中，與延緩上述老化指標關聯最強的物質。

可可鹼是一種天然存在的生物鹼，也是賦予黑巧克力苦味的來源。雖然它對狗具有毒性，但在人類身上已被證實與降低心臟病風險有關。

儘管發現令人振奮，但研究人員也提出了謹慎的建議。倫敦國王學院博士後研究員科斯泰拉(Ricardo Costeira)指出，這項研究揭示了天然化合物支持健康的分子機制，但增加黑巧克力攝取量並非延緩衰老的萬靈丹。

研究團隊強調，市售巧克力產品通常含有大量的糖與脂肪，過量食用可能對健康造成負面影響。未來的研究將進一步探討可可鹼是否單獨作用，或是與黑巧克力中的多酚(polyphenols)等其他抗氧化物質協同運作，以發揮抗老功效。

