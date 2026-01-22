有沒有發現一件很神奇的事，明明只是咬了一口巧克力／可可，嘴角卻忍不住上揚、心情突然變超好，不是錯覺喔！是真的！「黑巧克力」真的會讓你變快樂，還能順便顧健康。

黑巧克力的好處有哪些 提振精神不疲倦：裡面的多酚可以幫助提升活力 專注力也更穩 促進代謝不卡卡：幫助脂肪不囤積 新陳代謝更順 情緒放鬆更好眠：能讓大腦分泌快樂荷爾蒙 心情up 壓力down～ 幫助養顏美容：抗氧化成分能對抗自由基 減少老化傷害 心血管保養也靠它：幫助血液循環順暢 讓身體氣色都好起來

巧克力不是吃越甜越好！你吃對了嗎？ 黑巧克力：可可含量最高（≥35%） 也最少加工 是健康首選 牛奶巧克力：有可可但也加了不少糖和奶粉 偶爾就好喔！ 白巧克力：其實不含真正的可可 只剩下糖＋油 建議淺嚐就好

營養師小提醒： 建議選純度高一點的黑巧克力（70%以上最好），也要記得適量喔，不然吃太多還是會胖啦!

你平常都吃哪種巧克力呢？留言跟我說～我們來看看誰是真正的「巧克力懂吃人」。

