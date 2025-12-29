黑巧克力「越吃越年輕」新研究證實抗老關鍵！3招吃對才有用
提到甜食，多數人第一個聯想到的往往是影響血糖、讓人「老得快」，但這個印象，可能需要重新校正。食安專家楊世煒（韋恩）近日在臉書分享最新研究，黑巧克力中的關鍵成分「可可鹼」，竟與生物年齡逆轉有關，體內濃度越高者，身體狀態反而顯得更年輕。巧克力越吃越年輕？雙指標證實可可鹼成抗老關鍵
這項研究於12月10日刊登於國際期刊《Aging》，由倫敦國王學院研究團隊進行，分析兩個歐洲主要族群的健康資料。為了更精準評估「老得快不快」，研究人員不只看實際年齡，而是同時採用兩項科學指標，包括反映老化速度的 DNA 變化，以及測量染色體末端「端粒」的長度。
研究團隊比對咖啡、可可等多種代謝物後發現，血液中「可可鹼」濃度較高的人，其生物年齡明顯比實際年齡更年輕。即使排除其他干擾因素，這項關聯仍然成立，顯示可可鹼在延緩老化過程中，可能扮演獨特且關鍵的生理角色。
為什麼可可鹼能發揮這樣的神效？倫敦國王學院臨床遺傳學醫師 Ramy Saad 博士解釋，許多植化物能像開關一樣，影響人體基因的開啟或關閉，進而調節細胞功能。可可鹼正是透過這種機制與人體互動，甚至未來可能應用在疾病治療，帶來突破性的醫學發展。
正確選擇巧克力才健康！營養師揭3大挑選原則
不過，研究中的資深作者 Jordana Bell 教授也語帶保留地提醒，這項發現是為了理解飲食中隱藏的長壽線索，並非鼓勵大眾無限制地狂吃巧克力。雖然研究證實可可鹼能抗老，但市售巧克力多含高糖、高脂，更被國健署指出，攝取過量反而可能增加三高及後續罹患心血管疾病的風險。
此外，儘管研究似乎將黑巧克力視為超級食物，但並非人人都適合。腦神經科學博士鄭淳予醫師於臉書提醒，巧克力中的咖啡因與可可鹼，攝取過多可能引起心悸、睡眠困擾，而酪胺可能會觸發部分敏感族群的偏頭痛，。
想要吃得健康，鄭淳予醫師建議由小量嘗試起。簡鈺樺營養師則建議掌握以下三大原則，才能健康攝取可可鹼、兒茶素及原花青素及可可黃烷醇等黑巧克力中的抗氧化、抗發炎營養素：
1.濃度至少80%以上
市售口感香甜的巧克力通常熱量驚人。建議選擇可可含量80%以上的黑巧克力，才能確保攝取到足夠的可可鹼，同時避免吃進過多精緻糖。
2.選擇獨立包裝
大包裝容易讓人失去戒心，一不小心就吃下一整個便當的熱量。選擇獨立小包裝，能有效控制每次的食用份量。
3.控制份量約5公克
每天攝取量不宜過多，建議以大小約4x2或3x3公分、重量約5公克的一小塊為限，既能養生又避免造成身體負擔。
