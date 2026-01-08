黑布蒙頭雙手上銬！陳志押解畫面曝光 涉12.7萬枚比特幣詐騙中美齊追訴

太子集團創辦人陳志自柬埔寨被押解返陸，過程中雙手上銬、頭罩黑布，畫面經央視公開後引發關注。(圖／翻攝自央視）

太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志近日從柬埔寨被押解返陸，其雙手上銬、頭罩黑布的畫面經央視公開後引發高度關注。大陸公安部1月8日證實陳志已被依法採取強制措施，並指出其涉嫌領導犯罪集團從事詐騙、非法經營等行為。大陸外交部則在同日對相關提問未予正面回應，僅表示具體情況將由主管機關公布，並強調打擊電信詐騙須各國合作。

太子集團創辦人陳志自柬埔寨被押解返陸，過程中雙手上銬、頭罩黑布，畫面經央視公開後引發關注。(圖／翻攝自央視）

從大陸《央視》畫面顯示，陳志在遣返過程中雙手上銬、頭戴黑布，模樣狼狽。根據《路透社》報導，大陸公安部於8日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志，已從柬埔寨金邊被押解回大陸，並因涉及多項重大刑事犯罪而被採取強制措施。

廣告 廣告

大陸公安部證實陳志遭強制措施，將展開公開通緝行動，緝捕該集團在逃核心成員。(圖／翻攝自央視）

公安部相關官員也進一步指出，近期將針對陳志犯罪集團的核心成員展開公開通緝，並呼籲在逃人員儘速投案自首，爭取從寬處理。該名官員表示，「公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首。」

對於此案，大陸外交部發言人毛寧在當日記者會上被問及陳志是否已被遣返時，未正面證實案情，僅回應「具體情況由主管部門發布消息，你可以保持關注」，態度低調。然而，毛寧也強調，打擊網路賭博與電信詐騙是國際社會的共同責任，陸方與柬埔寨等國持續合作，並已取得顯著成效。

美國司法部早於2023年對陳志提出起訴，查扣12.7萬枚比特幣，指控其涉強迫受害者從事網路詐騙。(圖／翻攝自央視）

她進一步表示，陸方願與包括柬埔寨在內的周邊國家強化執法合作，確保人民生命財產安全及地區穩定與秩序。記者會上，毛寧還對另一項敏感議題作出回應。媒體提問指出，大陸駭客組織疑似曾入侵美國國會眾議院工作人員的電子郵件系統。毛寧則回應稱，陸方一貫依法打擊駭客行為，並反對任何藉政治目的散播與中國有關的虛假資訊。

另外，美國司法部早於2023年10月曾公佈一份針對陳志的起訴書，指控其強迫受害者在柬埔寨從事網路詐騙行為，並查扣其擁有的12.7萬枚比特幣。美方更將太子集團形容為「亞洲最大的跨國犯罪組織之一」。面對美國檢方的指控，陳志方面於同年11月10日透過律師團隊向紐約東區聯邦地區法院提出動議，要求延長索賠時限。

陳方律師反駁指控內容錯誤，強調美方並未提供足夠證據，證明遭查扣的比特幣與詐騙活動存在直接聯繫。根據文件，陳志委託的美國Boies Schiller Flexner律師事務所已正式請求法院，將提出索賠的期限延長60天，至2026年1月19日，以爭取更多時間應對美國政府的法律行動。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回