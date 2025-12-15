黑幫中彈陳屍保時捷 槍手落網

有天道盟同心會黑幫背景的盧姓男子，涉嫌因糾紛恩怨，槍殺也有黑道身分的鄭姓男子，並棄屍在鄭的保時捷車內。警方循線逮捕盧姓男子並查扣槍彈，詢後依殺人、槍砲罪嫌送辦，詳細槍殺動機仍待釐清。

警方調查，34歲死者鄭姓死者與33歲盧姓凶手均為幫派分子，盧男隸屬天道盟同心會，鄭、盧兩人曾為好友，但後來因細故糾紛結怨，鄭男先前曾嗆聲說要對盧男開槍，但未料盧男竟「先下手為強」。

據了解，雙方14日深夜開車至談判現場後先下車，但盧男卻突然強拉鄭男至鄭的白色保時捷轎車內，未料談判破裂後，盧男掏出隨身攜帶的改造手槍朝鄭男胸口開了2槍，其中1發子彈命中鄭男胸腔右側，另1發則射在車內。盧男當下見鄭男中彈奄奄一息，但未將鄭男送醫，而是把鄭男搬至後座企圖掩人耳目，隨即與在場的林姓友人駕駛自己的車離去。

由於鄭姓男子前晚說要出門辦事後，家人就聯繫不到人，報警協尋，警方昨天上午7時許在大武崙工業區，找到陳屍車內的鄭姓男子。

隨後警方根據監視畫面以車追人，8時許發現盧男開車停在成功一路附近，但車上沒有人，警方埋伏守候，當盧男現身時立刻將人逮捕，並在盧男家中查扣疑似涉案手槍與子彈。

盧男被逮時，聲稱有打電話自首殺人，但警方強調，盧男當時早已被鎖定，他也未攜帶槍彈投案，恐怕不符自首要件，後續將釐清雙方爭執原因，並透過彈道鑑識，比對查扣槍彈是否為犯案槍枝。據了解，盧姓男子酒後經常失控，本月初還在廟口周邊脫序揮舞刀械，被移送法辦。