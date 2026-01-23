黑幫動亂去年造成逾8100人喪命 友邦海地2月恐陷入無政府狀態



由於黑幫勢力大肆擴張，使情勢陷入動亂的加勒比海國家海地，過渡政府任期即將於2月7日結束，目前卻無任何後續安排，恐使原本就已混沌不明的局勢更趨複雜，根據最新統計，海地去年元月至11月就至少有8100人在動亂之中喪生，聯合國因此計畫於4月起增派警力，在今年夏秋之間達到5500兵力的滿編狀態，期能盡快平息黑幫亂象。

權力交接仍無著落 海地2月之後恐出現權力真空

路透報導指出，海地在前總統摩依士（Jovenel Moïse）於2021年7月遇刺身亡之後，隨即陷入嚴重動亂之中，雖然在2024年4月，該國成立了過渡總統委員會（Transitional Presidential Council），暫時行使治理權力，不過該機構任期即將在2月7日屆滿，距離預定在8月舉行的總統大選首輪投票仍有一段空窗期，且該委員會內部針對後續權力安排尚無定論，恐讓海地屆時出現無政府狀態。

廣告 廣告

根據多明尼加「突發新聞」（De Último Minuto）報導，聯合國機構最新報告顯示，2025年元月至11月之間，海地黑幫暴力至少造成8100人喪命，且由於部分幫派控制地區的資訊難以取得，因此實際上造成的死亡人數可能更多，目前黑幫勢力也從原本首都太子港（Port-au-Prince）進一步延伸至該國農業區域，阻斷了人道援助以及國際維和警力的進駐。

海地黑幫猖獗，勢力範圍也不斷擴大，且擁有大量從美國走私的武器與裝備，圖為海地警方繳獲的黑幫軍火。（美聯社）

黑幫動亂2025年至少釀8100人喪命 兇殺案件幾乎倍增

因此，在太子港以外的地區，尤其是阿迪波尼省（Artibonite）以及中央省（Centre）等區域，在去年元月至11月間發生了1916起兇殺案件，比2024年同期的1050起幾乎增加1倍。

為了解決這樣的亂象，聯合國在2024年6月首度派遣國際聯合警力進駐，目前約有千名肯亞警員駐紮在海地，協助該國維持秩序，聯合國海地問題特使魯伊茲（Carlos Ruiz）則透露，計畫在4月起增派人力，預計在夏天至秋天達到5500人的滿編狀態，不過並未提及其他細節。

目前海地警力約在1.2萬左右，但黑幫成員人數也與海地警力相當，且擁有從美國走私的精良武器與裝備，使警方始終難以完全恢復當地秩序。

更多上報報導

裝甲警車陷火海、斷肢懸掛街頭 美聯社直擊海地首都崩壞現場

美國擴大制裁委內瑞拉油輪恐波及中國 鎖定馬杜洛夫人親戚

海地幫派蔓延 美國籲UN授權成立「新鎮壓部隊」清剿黑勢力