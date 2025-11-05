黑幫勾結移工運毒藏墓地 3人起訴

竹聯幫蘇姓成員結合越南逃逸移工運毒，將六點六公斤大麻埋在八里公墓企圖躲過查緝，但仍遭警破獲。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局今年七月破獲一起跨國運毒案，逮捕竹聯幫天龍堂蘇姓成員及二名越南籍逃逸移工。該集團涉嫌自馬來西亞以泡麵盒等包裹夾藏大麻走私入境，再由移工前往新北市八里區公墓旁以「埋包」方式藏毒，蘇嫌前往取貨時遭警方當場逮捕。警方總計查扣約六點六公斤、市價超過千萬元的第二級毒品大麻，台北地檢署經偵查終結將三名嫌犯依違反毒品危害防制條例起訴。

全案始於七月九日，財政部關務署台北關在查驗自馬來西亞寄台的國際郵件時，發現兩件分別以泡麵盒及汽車模型玩具盒為掩護的包裹有異，經查內部夾藏共計四千三百七十三公克的大麻。 刑事警察局偵查第三大隊獲報後，立即與新北市警局中和、蘆洲分局等單位共組專案小組，並報請台北地方檢察署指揮偵辦。專案小組追查發現，該兩件包裹收件地址雖位於八里區，卻無實際收件人，包裹遭退回八里郵局。

廣告 廣告

專案小組持續埋伏監控，至七月十五日，二十五歲的越南籍潘姓移工指示其二十三歲范姓同鄉前往郵局領取包裹，范嫌領貨後，依照潘嫌提供的衛星定位資訊，將包裹帶至八里區第一公墓旁的草叢內，以草堆覆蓋後離去。當晚，二十五歲的竹聯幫天龍堂成員蘇盛鴻攜帶鐵鏟、圓鍬到場，不僅取走該兩件包裹，更從土中挖出預先埋藏的另外二千二百九十五公克大麻，遭埋伏警力一舉逮捕。

警方循線陸續於七月十五日及二十二日在新北市八里區及桃園市龜山區，查獲負責領貨的范嫌及居中策劃指揮的潘嫌到案。全案共查獲第二級毒品大麻六千六百六十八公克、手機五支、現金新台幣二萬四千元及犯案工具。檢方複訊後，認為蘇嫌及潘嫌涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，范嫌則獲飭回但限制住居。

警方調查指出，此運毒集團利用黑幫成員結合跨國毒梟，吸收越南籍逃逸移工擔任第一線取貨及運送角色，並以不直接面交的「埋包」方式在墓地等偏僻地點設置毒品儲存斷點，企圖規避查緝。警方表示將持續溯源追查幕後主使及其他共犯，斬斷毒品供應鏈。