黑幫包裝「保險互助社」吸金破億 近3千人受害

竹聯幫幫派 分 子，涉嫌透過非法保險互助社吸金上億，他們吸收難以投保的長者、殘障人士成為會員，每個月繳千元會費，等到期滿或身故就可以領到一筆金額，但會員要解約將錢領出來卻困難重重，不僅僅每月只限制12位名額可退款，被害人已經排到兩年後，才有機會解約拿錢，直到會員向刑事局檢舉，警方追查更發現，互助社的戶頭內，只剩下四千元，被害人的億元款項全遭吸金騙走。

員警大動作，進到保險互助社，搜出的大量文件夾，這些都是會員的保單，就連電腦內的資料也通通查扣，有超過300多位的會員報案，錢投入後最終卻拿不回，員警說：「你可以打開來看。」員警拿著拘票，進到主嫌，竹聯幫天龍堂吳姓會長住家，他涉嫌出資打造以保險為名的，吸金老鼠會。

刑事局偵二大隊長李泱輯VS.內政部次長馬士元說：「它是針對拒保族去設計的一個，看起來像保險的商品，然後強調是低保費高保額，那我看了相關的一個文件之後，認為說它這個就是一個吸金保險詐欺。」黃色背心印上捍衛拒保族，正面還寫上助人是最好的生意，這個「互助會」打著正面形象，吸引不少銀髮族加入，2千多名會員超過八成，都是55歲以上民眾身心障礙等拒保族。

集團由吳姓金主幫忙出資，同幫派的張姓主嫌管理，保險互助社，主打免體檢無年齡限制，低月繳繳滿三年解約，可以獲得12萬滿六年25萬，會員身故還能獲得理賠金，當業務招會員也可拿到傭金，但事後互助社改稱，每月只有12人能解約，兩年後才能領錢，會員通報警方多數管理層被逮，共2800人受騙，四年吸金破億。

刑事局偵二大隊二隊長古三民說：「公司它並沒有去成立信託，那所謂的為了要保持，讓客戶所安心的安定基金，這個部分其實清查下去的結果，發現也只有4000多元，跟他們原本所吸金的一億多元的部分，是相距甚大。」嫌犯將非法的保險互助社，企業化甚至經營網頁，還有年長會員加入後，再拉其它下線吸金，警方事後將9名嫌犯帶回偵辦，查扣的贓款，也要發還給被害人，不讓長者辛苦一輩子的血汗錢拱手讓人。

