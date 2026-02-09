黑幫埋包藏毒 買家公園挖寶

以呂姓男子為首的販毒集團將毒品分裝，再用「埋包藏寶」方式把毒品藏在全台山區或公園，由買家自行挖取，北市警破獲該集團逮呂嫌等十六人並查扣逾億各式毒品。（記者孫曜樟攝）

台北市警察局刑事警察大隊九日宣布偵破一起大型跨境販毒集團案，該集團由二十九歲呂姓主嫌為首，勾結竹聯幫平堂成員與越南籍移工，利用「死轉手」埋包方式販運毒品，將毒品藏匿於山區及公園，猶如網路遊戲「挖寶」情節，犯行遍布全台。警方發動十二波搜索，共逮捕呂嫌等十六人，查獲大麻、古柯鹼及各式新興毒品市值超過新台幣一億元，全案已依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移送法辦。

警方調查發現，全案源於民國一一三年三月，台北市警局保安大隊員警執行路檢時，查獲竹聯幫平堂洪姓成員持有大麻及毒郵票等違禁品。專案小組向上溯源，鎖定幕後首腦為二十九歲的呂姓男子。呂嫌透過不明管道從境外走私毒品入台，且刻意利用寫滿越南文的外包裝作為掩護，藉此規避查緝。

據了解，呂嫌指揮潘姓、陳姓等越南籍移工，前往台中、彰化等港口接應走私入境的毒品，隨即將貨物運往新竹、苗栗一帶的偏僻山區進行第一階段埋藏。待需要出貨時，再指派在台同夥將毒品挖出，並進行拆解分裝，隨後運送至全台各地的公園、水庫或郊區樹叢進行第二階段「埋包」。

待交易完成，再提供埋藏點的經緯度座標與現場照片，由買家自行前往「挖寶」取貨。

市刑大動員「鷹眼小組」調閱上百支監視器畫面，並運用無人機隊深入竹苗山區進行高空偵蒐，精確掌握毒品埋藏點及嫌犯行蹤。報請台北地檢署檢察官指揮，前往台北、新北、桃、竹、苗、中、彰及高雄等地執行同步搜索，逮捕呂姓主嫌等十六人。

同時，查扣大麻膏、大麻花逾三十公斤、古柯鹼兩百公克，以及毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠等新興毒品超過五千包。警方初估這批毒品市價超過新台幣一億元，若流入市面將對社會治安造成嚴重危害。

全案經北檢偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例起訴呂男等十三人。