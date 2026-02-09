黑幫埋毒山區供經緯度給買家取貨 北市警逮16嫌

（中央社記者黃麗芸台北9日電）以30歲呂男為首的黑幫販毒集團，透過網路販毒，並將毒品埋包於山區及偏僻公園，再交付經緯度供買家自行前往挖掘、取貨，犯行遍佈全台，北市警方發動12波搜索行動逮16嫌。

台北市警察局刑事警察大隊下午舉行破案記者會，副大隊長郭建成表示，偵五隊日前接獲保大執行路檢勤務查獲毒品案件，隨即組成專案小組向上溯源偵辦，並報請台北地檢署指揮偵辦。

經分析相關資料並結合網路情資、幣流分析，發現此犯罪集團以30歲呂男為首，並夥同竹聯幫仁堂成員35歲洪男、天道盟太陽會成員44歲錢男和越南籍移工犯案，自民國112年起於網路社群平台公開販售大麻及各式新興毒品。

同時，待交易完成後，集團成員將毒品分裝，以埋包方式藏匿於全台10多處山區及偏僻公園，再提供買家相關座標，逕行去取貨。

為徹底瓦解此集團，市刑大動員戰情中心「鷹眼小組」調閱上百支監視器畫面，並配合無人機隊進行現地勘查，精準鎖定集團藏匿據點。

專案小組見時機成熟，於偵查期間陸續發動12波同步搜索行動，分別於雙北市、桃園市、新竹、苗栗、台中、彰化及高雄等地，去年底共緝獲呂男、洪男、錢男和5名越南籍犯嫌及其他共犯，共計16人到案。

同時，查扣毒品古柯鹼200克、大麻（花、膏）逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5000包等各級毒品，並破獲毒品分裝工廠，總計市值逾新台幣1億餘元。

全案經北檢偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例起訴呂男等13人。（編輯：張銘坤）1150209