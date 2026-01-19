黑幫報復！友邦瓜地馬拉8警殉職 總統下令全國緊急狀態30天

瓜地馬拉爆發大規模幫派暴動，總統阿雷巴洛宣布全國進入30天緊急狀態。（示意圖／Pixabay）





中美洲國家、台灣友邦瓜地馬拉近日陷入嚴重治安危機。多座監獄接連爆發暴動，黑幫挾持獄警作為人質，並在事後於首都及周邊地區發動報復性攻擊，造成至少8名警察殉職。總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）於當地時間18日發表全國演說，宣布全國進入為期30天的緊急狀態。

監獄同步暴動 挾持46獄警

綜合《ABC News》與《路透》報導，這起暴力事件起因於瓜地馬拉政府取消幫派首腦的獄中特權，並拒絕將其轉往戒備較低的監獄，引發「18街幫派（Barrio 18）」不滿。當地時間17日清晨，境內3座男子監獄同步爆發暴動，囚犯挾持46名獄警 作為人質，試圖迫使政府讓步。

政府隨即出動數百名鎮暴警察展開鎮壓行動，其中包括突襲位於埃斯昆特拉省、距首都西南方約76公里 的最高戒備監獄，成功救出 9名遭挾持獄警，並陸續奪回另外2座監獄的控制權。當局也證實，關押該幫派首腦阿爾多·杜皮（Aldo Duppie）、綽號「狼」（El Lobo）的監獄已重新納入政府掌控。

不過，在安全部隊收復監獄後，幫派勢力隨即轉向街頭發動報復性攻擊。內政部指出，黑幫在瓜地馬拉市及周邊多處伏擊警力，造成 8名國家警察殉職、10人受傷，另有1名幫派成員在衝突中死亡。警方同時逮捕7名嫌犯，並查扣2支步槍及2輛車輛。

總統下令30天緊急狀態

總統阿雷巴洛18日透過全國演說宣布，即日起在全國實施為期30天的緊急狀態。依瓜地馬拉憲法，政府得在有組織犯罪威脅升高時，暫時限制部分公民權利並擴大軍警執法權限。阿雷巴洛強調，監獄暴動與街頭襲擊意在恐嚇國家，政府不會退讓，將全面動員警力與軍隊，強力打擊18街幫派與MS-13等犯罪組織。另宣布全國哀悼殉職警察，部分地區停課並發布安全警示，官方表示將在維持民眾生活秩序下，全力恢復治安。

