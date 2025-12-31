黑幫夥地政士詐8千萬，騙抵押房產借貸。（圖／TVBS）

當警方發現嫌犯準備開車出門時，立即採取行動將其包圍。面對警方的攔截，嫌犯當場愣住，知道難以逃脫，只能配合警方。這名嫌犯是詐騙集團的一員，擔任貸款仲介角色，導致許多被害人遭受二次財產損失。

黑幫夥地政士詐8千萬，騙抵押房產借貸。（圖／TVBS）

這起案件的偵破源於警方接獲詐騙報案，經持續追查後發現有人頭電話販售商介入其中。刑事局偵查第九大隊副大隊長李奇勳表示，警方查緝了人頭電話門號商、金主、地政士及車手頭等共18名犯嫌。李奇勳進一步說明，警方持續追蹤發現其中貸款仲介與另一仲介組成借貸集團，配合境外詐欺機房成員，共同誘騙被害人。今年9月至10月期間，警方一口氣逮捕張姓犯嫌等6名共犯到案，使全案逮捕犯嫌總數達到24人。

廣告 廣告

這個詐騙集團分工相當細膩，33歲陳姓主嫌是太陽聯盟成員，擔任金主角色；46歲林姓男子則是地政士；另外還有3人擔任仲介，專門介紹被害人如何借錢，每次貸款可分得20至30%的不法所得。詐騙集團與被害人的接觸管道是透過25歲謝姓男子，他擔任人頭門號商，取得個資後向電信公司辦理門號，再轉售給詐騙集團。警方在謝姓男子家中不僅發現大量現金，還查獲市值300多萬元的大麻捲菸，顯示他還兼營毒品銷售作為副業。由於詐騙集團的機房設置在境外，警方這次行動主要針對國內勾結分子，透過逐步調查與行動。

更多 TVBS 報導

路邊借錢儲值300元！ 女遭揪詐騙「餘額有900元」

富邦女孩「第一次進派出所」！繳停車費遭盜刷上萬 苦哀：拜託還給我

假普發1萬真詐財！詐團冒充檢警騙倒被害人 士檢起訴求重刑

獨／屏東一天2起「警急掏槍」！3車手面交656萬 警破窗逮人

