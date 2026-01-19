黑幫大肆收購台灣護照牟取暴利 在台４收購者被判刑

中國人蛇集團勾結台灣犯罪組織大肆收購台灣護照，再以二十倍價格轉賣牟取暴利，宜蘭揪出四名收購者判刑。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

中國人蛇集團勾結台灣犯罪組織大肆收購台灣護照，再以二十倍價格轉賣牟取暴利，已知有十四本護照外流希臘、印尼等國，檢警揪出國內四名收購者及六名出售護照共犯。宜蘭地方法院針對鄭子娟等四名收購者，判處一年二月至二年二月不等刑期。

據了解，黑幫人蛇集團利用中華民國護照在全球一百多個國家享有免簽入境待遇優勢，高價出售給有特殊需求對象，其中又以中國大陸的客戶為主，運用台灣護照當成保護傘，遊走於各國。四十七歲鄭子娟多年前來台結婚取得身分證後離婚，返回中國跟前夫何財龍復婚，二人傳出被福建省福青幫吸收，一一二年七、八月間，鄭女與三十二歲台籍男子賴柏強在台成立護照收購集團，賴招募同夥沈東池、林禹丞加入。

之後，何財龍及身分不詳男子「八戒」，隔海遙控台灣的收購集團作案，鄭子娟等四人以每本六千到一萬元在宜蘭收購護照，何男取得後發給一萬七千元，人蛇集團則以一萬歐元折合台幣三十多萬元轉賣中國客戶。

鄭子娟、賴柏強犯參與犯罪組織罪、共同犯買賣護照罪、以護照抵充債權罪，分別被判二年及二年二月，二人都提起上訴。沈東池、林禹丞共同犯買賣護照罪，判刑一年四月與一年二月，林獲緩刑三年，須向公庫支付二十萬元。何財龍人在中國未到案，將另行審結。