黑幫奶奶激增！領補助過活老奶竟掌「34億毒品帝國」幫愛貓買Gucci 警揭控制集團關鍵

在人們的既定印象中，掌控龐大毒品帝國的黑幫老大，多半是兇狠、暴力的男性形象；然而歐洲多國警方近年發現，一股截然不同的勢力正在地下世界悄然崛起，外表平凡、甚至看似慈祥的年長女性，正成為有組織犯罪的核心人物。

根據外媒報導，歐洲刑警組織在《2025年歐盟嚴重與組織犯罪威脅評估報告》中指出，有組織犯罪的權力結構正在轉變，女性在犯罪網絡中扮演的角色日益關鍵，特別是年長女性。她們不依賴暴力恐嚇，而是透過家庭關係、情感控制與忠誠機制來統御整個犯罪集團。

「蜂后」的雙重人生

其中最引人矚目的案例，是英國毒梟黛博拉・梅森（Deborah Mason）。這名56歲、白髮蒼蒼、熱愛貓咪的奶奶，表面上靠領取每年約5萬英鎊（約新台幣215萬7624元）的國家福利過活，實際上卻是綽號「蜂后」的犯罪首腦，領導家族成員向英國各地走私價值近8000萬英鎊（約新台幣34億5219萬9200元）的可卡因。

梅森招募了妹妹、四名子女、兩名伴侶及一名家族友人，建立起橫跨全國的毒品運輸網絡。她一方面讓親屬每天賺取超過1000英鎊（約新台幣4萬3156元）的報酬，另一方面自己則頻繁前往杜拜與巴林度假，甚至花費400英鎊為愛貓購買鑲有9克拉黃金名牌的Gucci項圈，她最終於去年夏天被判處20年有期徒刑。

蘇格蘭的「社區英雄」與毒品女王

類似案例並非個案，蘇格蘭丹地的毒梟莫拉格・約斯頓（Morag Johnston），長年掌控當地海洛因與可卡因市場。警方於2018年查獲價值38萬英鎊（約新台幣1640萬3536元）毒品及大量現金，她在逃往保加利亞後被引渡回國，並於2020年遭判刑，相關資產隨後被沒收。

史特靈的瑪格麗特・哈尼（Margaret Haney）則過著更具迷惑性的雙重生活，這名被稱為「大瑪格」的老婦，白天以社區領袖自居，甚至帶頭參與反戀童癖遊行；暗地裡卻與子女、親戚共同經營海洛因販賣網絡，每年獲利約25萬英鎊（約新台幣1079萬2762元），最終被判刑12年。她的孫女曾在受訪時表示：「兩件事可以同時存在，妳可以是一個毒販，同時也是一個慈愛的祖母。」

權威來自情感而非恐懼

犯罪學家指出，在家族型犯罪組織中，年長女性往往成為權力核心。犯罪學者亞歷克斯・伊札特分析：「她們的控制力不是靠拳頭，而是靠對家庭歷史、秘密與義務的掌握。當她下令時，那被視為家庭責任，而非犯罪命令。」這種以羞愧、內疚與情感排斥作為手段的心理控制，往往比暴力更有效，也更難被外界察覺。

義大利黑手黨的女性掌權者

這股趨勢同樣出現在義大利黑手黨世界，曾是選美皇后的阿松塔・馬雷斯卡（Assunta Maresca），在丈夫遭殺害後親手槍殺仇敵，最終成為克莫拉（Camorra）史上首位女性領導人。

另一名惡名昭彰的女族長瑪麗亞・利恰爾迪（Maria Licciardi），人稱「血腥瑪麗」，長年掌控塞孔迪利亞諾聯盟，涉及販毒與偽造名牌商品，據稱與上百起謀殺案有關，直到2021年去世才結束其血腥統治。

犯罪版圖的盲點正在消失

專家指出，近年來越來越多「黑幫奶奶」落網，並非因為老年女性突然大量投入犯罪，而是執法機關終於開始正視女性同樣可能掌握犯罪權力。隨著傳統性別刻板印象被打破，地下世界的權力樣貌也正在改寫——而那些曾被忽略的身影，正是最危險、也最難察覺的存在。



