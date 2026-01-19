黑幫暴動殺警！友邦瓜地馬拉3監獄失控 總統急宣布：進入緊急狀態

國際中心／游舒婷報導

友邦瓜地馬拉發生監獄暴動案件，當地黑幫發起暴動威脅當局且殺警，已經有8名警察喪命。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）於18日宣布全國進入緊急狀態30天，美國駐瓜地馬拉大使館也提醒在美國的公民，要盡量保持低調、避開人群和示威活動。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布進入緊急狀態。（圖／翻攝自Bernardo Arevalo 臉書）

綜合外媒報導，瓜地馬拉國內有3座監獄發生囚犯暴動案件，主要由幫派組織「18街區」（Barrio 18）策劃，原因是幫派老大想要移到環境較好的監獄，但被當局拒絕，因此發起暴動向當局施壓，光是人質就挾持了至少46名，多數為獄警。

廣告 廣告

瓜地馬拉當局後續指出，目前已經有8名獄警遭到黑幫殺害，為了打擊黑幫分子，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛發布全國演說，表示從18日起全國進入緊急狀態，在國會投票批准前命令生效，美國駐瓜地馬拉大使館也發布警告，要求「就地避難」。

更多三立新聞網報導

度假驚魂！飯店萬能鑰匙外流 女睡一半房門「被解鎖打開」

工程師落水求救1小時！警消拒下水：天氣太冷 家屬氣炸

西班牙列車對撞出軌！車廂翻覆慘況曝 至少21死逾百人傷

舊陶罐放家門口40年！竟賣出驚人天價 阿嬤嚇歪

