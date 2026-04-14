黑幫橫行工地勒索包商 南警兵分十路逮捕12人

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南市刑大幹員偕同維安特勤隊破門攻堅逮捕嫌犯。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／台南報導

以鐘姓嫌犯為首的台南在地黑幫，以施工未獲當地居民同意為由，向各工地包商勒索「地方處理費」，遇有不從則動員大批黑衣人包圍工地，以各種手段阻礙施工，逼迫業者就範，已知有多起工地被迫停工。台南市刑大兵分十路將十二名黑幫成員逮捕到案，並持續向上溯源擴大偵辦中。

警方調查，該黑幫成員素行不良，均有恐嚇、妨害自由、毀損及竊盜等多項暴力前科。最近半年鎖定鹽水、學甲、佳里及將軍等地施工中之工地密集犯案，除強行索取「地方處理費」外，並企圖強行介入工程土方與工程內部工項，若建商拒絕配合，便抬高索討金額，曾向包商獅子大開口，一次強索新台幣一千五百萬元。

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黑幫首腦鐘姓嫌犯遭警方移送法辦。（記者翁聖權翻攝）

該黑幫長期盤據台南地區，自恃為「在地勢力」，並吸收地方不良分子壯大聲勢。集團由鐘姓主嫌（男，卅五歲，綽號「饅頭」，佳里人）負責對外聯繫、主導談判及設定索討金額，蘇姓次要犯（男，卅八歲，綽號「大條」，學甲人）當其助手，其餘成員則依指示前往現場助勢包圍工地，對被害人形成強烈心理威嚇。

警方起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿ＭＰ５電動氣槍等證物，（記者翁聖權翻攝）

案經專案小組數月蒐證，報請台南地檢署檢察官蘇聖涵指揮，由台南市刑大、學甲、佳里、新營、白河、善化、永康、第三、第四、第五分局、維安特勤隊及刑事局南打中心動員一百二十名警力，兵分十路將鐘姓主嫌與成員共計十二人逮捕到案，起獲鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿ＭＰ５電動氣槍等證物；全案詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法強制罪、恐嚇取財罪及公司法等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

警方陸續通知相關涉案人及關係人到案說明，截至四月十日止，已有廿七人到案。