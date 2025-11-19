「黑幫洗車場」把身障員工當ATM 剝皮扣薪還砍人

洗車行老闆常對兒子拳打腳踢，甚至還恐嚇全家人。（圖／東森新聞）





北市一名23歲男子為了養生病父親以及年幼弟妹，到北市中山區一間洗車場工作，沒想到這間是天道盟美鷹會成員開的，黑幫巧立名目，稱男子「把車洗壞」、「刮傷車身」罰他錢，還強押被害人全家到車行，逼簽50幾萬本票，被害人爸爸出面受訪，稱洗車行老闆常對兒子拳打腳踢，甚至還恐嚇全家人。

林森北路上主打24小時汽車美容，還有電影借場地拍攝，但這一間洗車行背後老闆是天道盟美鷹會幹部，跟柯震東拍下合照，連羅百吉都是車行客人，只不過檢警查出李姓老闆看準領有身心障礙手冊，家境清寒的23歲員工聽話，竟巧立名目逼員工一家人簽下本票。

廣告 廣告

被害蘇姓員工父親：「他洗車場車子被刮壞了要賠，我第一時間沒有想那麼多，想說既然刮壞了要賠那就賠吧，結果他前前後後跟我拿了33萬。」老闆指控員工刮壞車子把車洗壞，這一些全只是藉口，目的就是要員工拿錢出來，甚至強壓被害人全家都到洗車行內，逼簽4張本票總共50幾萬。

被害蘇姓員工父親：「（我兒子）身分證存摺那些什麼的，都在他（美鷹會幹部）的手裡，他不知道是怎麼騙人家的，錢匯到我兒子戶頭，變成說我兒子是變成詐欺犯。」蘇姓員工一家人是低收入戶，一家五口就住在錦新大樓擠在5坪大的空間生活，員工辛苦打工，每個月賺2萬8千元，他只是跟老闆要薪資卻開始被針對，連同家人都遭美鷹會幹部層層剝皮，連學費都被迫交出。

被害蘇姓員工父親：「對他不滿意就打就是罵，甚至他有一天不小心被開山刀劃到手受傷。」天道盟美鷹會以洗車行當掩護，實際上卻是堂口，讓左鄰右舍都害怕，案件繼續追查要瓦解黑道勢力。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

東京爆持刀砍人！ 40多歲婦腹部受傷倒地 兇手逃逸中

新／台中驚傳恐怖砍人案 鄰居透露：疑酒後失控造成

50多刀！彰化惡子砍死媽 遭判聲押獲准

