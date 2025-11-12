黑幫洗錢集團涉勾結律師洩密 新北警溯源再逮1執業律師

cnews204251112a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市刑事警察大隊偵辦，自稱竹聯幫弘仁會成員的陳姓男子等人，涉嫌與詐騙集團合作，再透過投資虛擬貨幣方式洗錢。過程中檢警發現，竟有多名律師涉嫌與陳姓兄弟合作，洩露偵查秘密。新北刑大表示，雖已約談3律師到案說明，今（12）天員警再度出動，前往台北市1家律師事務所，逮捕另1名涉案的30歲孫姓律師。

新北市刑警大隊表示，繼破獲「藍道」杜承哲等人的詐欺集團，私行拘禁致4人死亡案件後，專案小組持續蒐集證據，另發現陳姓男子等10人的詐欺集團，另外於民國111至113年間，以相同模式成立控房，將人頭帳戶申請人拘禁，並使用人頭帳戶轉帳洗錢，再以解除分期付款、假投資等手法，詐騙被害人匯款，最終以假貸款詐騙被害人寄出帳戶，持續使用人頭帳戶洗錢。

新北市刑大表示，清查發現詐欺集團，已詐騙國人達122名以上，造成共3.74億元的財損。也呼籲國人勿輕信網路投資廣告，或網友提供來路不明的投資管道，都有極大可能是詐騙。

新北刑大表示，洗錢防制法修正條文，已於去年7月31日公布施行，最重可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金。提醒國人切莫以身試法，警方將持續打擊詐欺、洗錢集團，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護國人財產安全，展現政府打擊詐欺、洗錢犯罪的決心。

