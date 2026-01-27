黑幫涉經營地下錢莊 疑暴力討債勒索千萬元

cnews204260127a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局偵查第四大隊（第一隊），接獲被害人報案指稱，1名蔡姓男子涉嫌指揮幫派小弟，分別拿刀、棍棒等施暴，在被害人住處丟雞蛋、潑油漆及張貼恐嚇紙條等，甚至在被害人車輛，裝設GPS追蹤器後當街攔車，行徑囂張。刑事局表示，獲報後與嘉義市第一警分局、雲林縣北港警分局及台北市松山警分局等，共組專案小組，循線分別查獲49歲蔡姓嫌犯等15人。查獲手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、新台幣186萬元、越南盾2625萬元、點鈔機等物。

刑事局調查，蔡姓主嫌於去年期間，與被害人合夥投資生意，期間發生債務糾紛，談判破裂後，竟指揮旗下小弟於去年3月至5月間，在被害人住處、公司多次埋伏，並以恐嚇、暴力手段，強行向被害人勒索新台幣2700萬元，甚至衍生妨害秩序、傷害等不法情事。專案小組歷經數月跟監蒐證，掌握犯嫌等人，為國內知名幫派成員，也在去年9月、12月及今年1月等，循線收網逮人。

警方表示，員警兵分多路，先後在台中市西屯區、雲林縣大埤鄉、嘉義市東區、台南市北區等地，查緝蔡姓主嫌及成員等15人到案。全案訊後依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。

刑事警察局表示，積極偵辦涉及犯罪活動的幫派分子及暴力團體，持續打擊幫派勢力，不容許任何不法組織，危害社會治安，以維護民眾安全及社會秩序。也呼籲，民眾切勿存有僥倖心態而以身試法。任何犯罪行為，必遭全力查緝，讓犯法者受到應有的法律制裁。

照片來源：刑事局提供

