黑幫為討2700萬債！送「新貴派花生口味」恐嚇吃子彈

嘉義一名男子原本與人合夥經營地下錢莊，他想拆夥卻被要求拿出2700萬，他拿不出來，對方就找來太陽聯盟幫忙討債，不只到他的住處潑漆、張貼恐嚇信，更在他車上裝GPS定位，只要他開車出門就攔車砸雞蛋，甚至還寄新貴派花生口味禮盒恐嚇，讓他嚇得報案，警方共逮捕他的合夥人和黑幫共15人。

被害人一開車出門，就遇到好幾名惡煞砸蛋，位在嘉義火車站附近的透天住處也不得安寧，深夜被人潑漆，白色鐵捲門上留下鮮明紅色印記，不只如此，還被張貼恐嚇信。

廣告 廣告

白紙黑字寫下恐嚇字句，嗆聲誠意拿出來，300萬買不了安全，讓被害人心生恐懼，再加上又收到新貴派的花生口味禮盒，由於花生在道上有子彈的意味，他嚇得趕緊報案求助，警方查出這些討債惡煞都是太陽聯盟的小弟。

被害人逃到哪裡，嫌犯就追到哪裡，原來是因為他們在被害人車上裝了GPS定位器，而且被害人的好朋友還會隨時跟他們通風報信。而被害人怎麼會惹上黑道，原來他一開始和朋友，也就是蔡姓主嫌在嘉義經營地下錢莊投資房地產，因為拿不到6、7百萬獲利，他想拆夥，卻被對方勒索2700萬，掏不出錢，對方就找來太陽聯盟討債。讓他嚇得帶著妻子展開逃亡，從嘉義跑到雲林、桃園，甚至還跑到澎湖，雙方一度約在雲林談判，結果被害人被打傷，朋友被砍傷。

警方到蔡姓主嫌住處將他逮捕，另外也逮捕幫忙討債的太陽聯盟星陽分會張姓分會長，他20年前曾因為毆打藝人包小柏上新聞，還有副分會長和12名小弟，通通被逮。

